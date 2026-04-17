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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीSSB Odisha Librarian Recruitment 2026: पुरी में लाइब्रेरियन भर्ती का शानदार मौका, 8 पदों पर निकली वैकेंसी

SSB Odisha Librarian Recruitment 2026: पुरी में लाइब्रेरियन भर्ती का शानदार मौका, 8 पदों पर निकली वैकेंसी

पुरी जिले के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका सामने आया.ओडिशा राज्य चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती जारी की है.इच्छुक उम्मीदवार 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 17 Apr 2026 06:20 PM (IST)
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  • पुरी जिले में 8 लाइब्रेरियन पदों हेतु SSB Odisha ने अधिसूचना जारी की.
  • 21 से 42 वर्ष आयु सीमा, पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री आवश्यक.
  • केवल लिखित परीक्षा से चयन, इंटरव्यू का प्रावधान नहीं.
  • आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन करें आवेदन, विस्तृत जानकारी उपलब्ध.

पुरी जिले के नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. SSB Odisha ने Librarian Recruitment 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह भर्ती राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के लिए की जा रही है. इस भर्ती प्रक्रिया में पुरी जिले के लिए कुल 8 पद तय किए गए हैं.ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में पढ़ाई की है और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह बेहतरीन अवसर माना जा रहा है.इस भर्ती अभियान में पुरी जिले के लिए कुल 8 पद तय किए गए हैं. इनमें 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. इससे जिले की महिला उम्मीदवारों को भी अच्छा अवसर मिलेगा.

उम्र सीमा
इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिएवहीं अधिकतम उम्र 42 साल तय की गई है. उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी.मिलेगी.एससी, एसटी, एसईबीसी, महिला और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को 5 साल तक की छूट दी जाएगी.

योग्यता
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री होना जरूरी है.डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होनी चाहिए. अगर उम्मीदवार ने ओडिशा राज्य के बाहर से डिग्री ली है तो उन्हें  समतुल्यता प्रमाणपत्र भी देना पड़ सकता है.जिन उम्मीदवारों ने लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की है और कॉलेज या शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह शानदार मौका है.

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चयन प्रक्रिया
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन केवल  लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा.किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं रखा गया है. परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, जिसमें MCQ पूछे जाएंगे.परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे और कुल अंक 150 होंगे.परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा.हर सही उत्तर पर 1.5 अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर देने पर 0.5 अंक काटे जाएंगे. इसलिए उम्मीदवारों को सोच समझकर उत्तर देना होगा.

कैसे करें आवेदन?

स्टेप  1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ssbodisha.ac.in⁠ पर जाएं.
स्टेप  2: होम पेज पर Librarian Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप  3: New Registration करें और मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी दर्ज करें.
स्टेप  4: Login करके आवेदन फॉर्म ध्यान से भरें.
स्टेप  5: पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
स्टेप  6: फॉर्म Submit करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 17 Apr 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
Education Odisha College Puri Librarian Vacancy 2026
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