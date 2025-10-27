रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. भारतीय रेलवे ने लंबे इंतजार के बाद एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती (RRB NTPC UG CEN 7/2025) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए रेलवे में हजारों पदों पर नौकरियां दी जाएंगी. आवेदन प्रक्रिया कल यानी 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 तय की गई है.

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) इस भर्ती के जरिए कुल 3050 पदों पर नियुक्तियां करने जा रहा है. पदों का पूरा विवरण कल यानी 28 अक्टूबर को विस्तृत नोटिफिकेशन के साथ जारी किया जाएगा. हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह भर्ती रेलवे के विभिन्न जोनों में क्लर्क, टाइपिस्ट, टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क और अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव पदों के लिए की जाएगी.

कौन कर सकता है आवेदन

आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास (10+2) होना जरूरी है. इसके साथ ही कुछ पदों के लिए हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान भी अनिवार्य होगा. उम्मीदवार की आयु सीमा 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा

जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. एससी, एसटी, पीएच और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये तय किया गया है. जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 400 रुपये रिफंड मिलेंगे. एससी, एसटी, पीएच और महिला उम्मीदवारों को पूरा 250 रुपये वापस कर दिया जाएगा.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-1) होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स जैसे सेक्शन शामिल रहेंगे. इसके बाद CBT-2, टाइपिंग स्किल टेस्ट और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा.

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं. होम पेज पर “Create an Account” पर क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन करें और अपनी सभी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य डिटेल भरें. मांगे गए दस्तावेज, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें. कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें. आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रखें.

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI