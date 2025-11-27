RRB NTPC UG CBT-2 की एग्जाम डेट का ऐलान, जानें कब तक जारी होगी सिटी स्लिप?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीRRB NTPC UG CBT-2 की एग्जाम डेट का ऐलान, जानें कब तक जारी होगी सिटी स्लिप?

रेलवे बोर्ड के अनुसार एनटीपीसी अंडरग्रैजुएट CBT-2 परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. NTPC UG भर्ती के तहत कुल 3,058 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 27 Nov 2025 12:12 AM (IST)
Preferred Sources

रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी अंडरग्रैजुएट CBT-2 एग्जाम की डेट का ऐलान कर दिया है. बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी अपलोड कर दिया गया है. बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के आधार पर जिन उम्मीदवारों ने CBT-1 परीक्षा क्वालीफाई की है वह ही इस दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. रेलवे बोर्ड के अनुसार, एनटीपीसी अंडरग्रैजुएट CBT-2 परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. वहीं सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा बहुत जरूरी चरण माना जा रहा है. NTPC UG भर्ती के तहत कुल 3,058 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट, कनिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट, रेल क्लर्क के पद शामिल हैं.

कब जारी होगी सिटी इंटीमेशन स्लिप?

रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा तिथि से करीब 10 दिन पहले जारी की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवार 9 या 10 दिसंबर 2025 तक यह स्लिप डाउनलोड कर पाएंगे. इस स्लिप के जरिए उम्मीदवारों को पता चल जाएगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी. वहीं सिटी स्लिप के बाद एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे. बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर 2025 तक सभी अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. वहीं एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन उपलब्ध होगा इसे डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा.

परीक्षा के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड

इस बार आरआरबी ने स्पष्ट किया है की परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए आधार कार्ड लाना जरूरी होगा. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आधार कार्ड के आधार पर ही किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों का आधार आरआरबी पोर्टल पर लिंक या ऑथेंटिकेट नहीं है वह जल्द से जल्द rrbapply.gov.in पर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. वहीं इस बार CBT-2 में कुल 120 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इनमें 50 सवाल जनरल अवेयरनेस, 35 गणित और 35 जनरल इंटेलिजेंस और रिजनिंग के होंगे. इसके अलावा परीक्षा का समय 90 मिनट रखा गया है. परीक्षा में हर सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेगा जबकि गलत जवाब होने पर 1/3 अंक काटा जाएगा.

कैसे डाउनलोड कर सकते हैं CBT-2 शेड्यूल?

  • CBT-2 परीक्षा का शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट rrbcd.gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर CEN 06/2024 NTPC-Undergraduate को सेलेक्ट करना होगा.
  • अब आप CBT-2 Schedule लिंक पर क्लिक करें.
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद शेड्यूल डाउनलोड होकर आपका डिवाइस में सेव हो जाएगा.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 27 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Railway Recruitment Board RRB NTPC CBT 2 Date NTPC UG Exam
