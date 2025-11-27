RRB NTPC UG CBT-2 की एग्जाम डेट का ऐलान, जानें कब तक जारी होगी सिटी स्लिप?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी अंडरग्रैजुएट CBT-2 एग्जाम की डेट का ऐलान कर दिया है. बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी अपलोड कर दिया गया है. बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के आधार पर जिन उम्मीदवारों ने CBT-1 परीक्षा क्वालीफाई की है वह ही इस दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. रेलवे बोर्ड के अनुसार, एनटीपीसी अंडरग्रैजुएट CBT-2 परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. वहीं सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा बहुत जरूरी चरण माना जा रहा है. NTPC UG भर्ती के तहत कुल 3,058 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट, कनिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट, रेल क्लर्क के पद शामिल हैं.

कब जारी होगी सिटी इंटीमेशन स्लिप?

रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा तिथि से करीब 10 दिन पहले जारी की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवार 9 या 10 दिसंबर 2025 तक यह स्लिप डाउनलोड कर पाएंगे. इस स्लिप के जरिए उम्मीदवारों को पता चल जाएगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी. वहीं सिटी स्लिप के बाद एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे. बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर 2025 तक सभी अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. वहीं एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन उपलब्ध होगा इसे डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा.

परीक्षा के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड

इस बार आरआरबी ने स्पष्ट किया है की परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए आधार कार्ड लाना जरूरी होगा. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आधार कार्ड के आधार पर ही किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों का आधार आरआरबी पोर्टल पर लिंक या ऑथेंटिकेट नहीं है वह जल्द से जल्द rrbapply.gov.in पर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. वहीं इस बार CBT-2 में कुल 120 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इनमें 50 सवाल जनरल अवेयरनेस, 35 गणित और 35 जनरल इंटेलिजेंस और रिजनिंग के होंगे. इसके अलावा परीक्षा का समय 90 मिनट रखा गया है. परीक्षा में हर सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेगा जबकि गलत जवाब होने पर 1/3 अंक काटा जाएगा.

कैसे डाउनलोड कर सकते हैं CBT-2 शेड्यूल?

CBT-2 परीक्षा का शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट rrbcd.gov.in पर जाएं.

इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर CEN 06/2024 NTPC- Undergraduate को सेलेक्ट करना होगा.

अब आप CBT-2 Schedule लिंक पर क्लिक करें.

लिंक पर क्लिक करने के बाद शेड्यूल डाउनलोड होकर आपका डिवाइस में सेव हो जाएगा.

