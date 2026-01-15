हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आरबीआई में नौकरी का मौका, 572 पदों के लिए आवेदन शुरू; जानें कितनी मिलेगी सैलरी

आरबीआई में नौकरी का मौका, 572 पदों के लिए आवेदन शुरू; जानें कितनी मिलेगी सैलरी

आरबीआई ने 10वीं पास युवाओं के लिए ऑफिस अटेंडेंट के 572 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हो चुकी है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 15 Jan 2026 04:56 PM (IST)
भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के तहत कुल 572 पदों को भरा जाएगा. खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए केवल 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, जिससे लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुल गया है.

आरबीआई ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in और opportunities.rbi.org.in पर जारी किया है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 4 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. जो युवा लंबे समय से किसी स्थायी और सम्मानजनक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह मौका काफी खास माना जा रहा है.

कहां-कहां निकली हैं वैकेंसी

आरबीआई ने यह भर्ती देश के अलग-अलग शहरों में स्थित अपने 14 ऑफिसों के लिए निकाली है. इनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे कई बड़े राज्य शामिल हैं. सबसे ज्यादा पद उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ ऑफिस के लिए रखे गए हैं. इसके अलावा कोलकाता, नई दिल्ली, गुवाहाटी और जयपुर जैसे शहरों में भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं. कुल मिलाकर 572 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिससे साफ है कि यह भर्ती काफी बड़े स्तर पर हो रही है.

कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है. उम्मीदवार ने उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से 10वीं की पढ़ाई की हो, जहां के ऑफिस के लिए वह आवेदन कर रहा है. ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उम्मीदवार ग्रेजुएट या उससे अधिक पढ़े-लिखे हैं, वे इस भर्ती के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे.

उम्र की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी. इसके अलावा जिस क्षेत्र के लिए आवेदन किया जा रहा है, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है. यानी उम्मीदवार को उस भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए.

चयन कैसे होगा

आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती में चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी. इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग जैसे आसान स्तर के सवाल पूछे जाएंगे. लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को दूसरे चरण यानी भाषा ज्ञान परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. इसमें यह देखा जाएगा कि उम्मीदवार को स्थानीय भाषा का सही ज्ञान है या नहीं.

सैलरी और सुविधाएं

ऑफिस अटेंडेंट के पद पर चयनित उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी. बेसिक सैलरी के साथ कई तरह के भत्ते भी दिए जाएंगे. कुल मिलाकर हर महीने करीब 46 हजार रुपये तक की सैलरी मिलने की संभावना है.

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 450 रुपये के साथ जीएसटी तय किया गया है. वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए शुल्क काफी कम रखा गया है. आरबीआई के स्टाफ को इस भर्ती में आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले opportunities.rbi.org.in वेबसाइट पर जाना होगा. वहां करियर सेक्शन में ऑफिस अटेंडेंट भर्ती से जुड़ा लिंक मिलेगा. लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार आईबीपीएस की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे. नए उम्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगइन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा. सभी जानकारी सावधानी से भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फीस जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. आवेदन की एक कॉपी डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखें.

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 15 Jan 2026 04:56 PM (IST)
Education JOB RBI Office Attendant Recruitment 2026 RBI Office Attendant Vacancy 2026
