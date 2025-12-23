हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीRBI कर रहा एक्सपर्ट्स की भर्ती, भरे जाएंगे इतने पद; जानें आवेदन करने का आसान तरीका

RBI कर रहा एक्सपर्ट्स की भर्ती, भरे जाएंगे इतने पद; जानें आवेदन करने का आसान तरीका

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेटरल पद के लिए विभिन्न एक्सपर्ट पदों पर भर्ती जारी किया है इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 23 Dec 2025 01:52 PM (IST)
Preferred Sources

सरकारी बैंक में ऊँचे पद पर काम करने का सपना देख रहे अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खुशखबरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया  ने वर्ष 2025 के लिए लेटरल रिक्रूटमेंट के तहत विभिन्न एक्सपर्ट पदों पर भर्ती का ऐलान किया है  इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर इंटरव्यू से किया जाएगा.

अपॉइंटमेंट टाइप

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी सभी पद ग्रेड-C लेवल के हैं, जो जिम्मेदारी और वेतन दोनों के लिहाज से काफी अहम माने जाते हैं.

लेटरल रिक्रूटमेंट क्या होती है?

लेटरल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है किसी खास क्षेत्र में अनुभवी और विशेषज्ञ प्रोफेशनल को सीधे उसकी योग्यता और अनुभव के आधार पर नौकरी देना RBI को डेटा, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स की जरूरत है, इसी कारण यह भर्ती निकाली गई है.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

RBI Lateral Recruitment 2025 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुल 93 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है ये सभी पद लेटरल एंट्री के माध्यम से भरे जाएंगे, यानी इन पर केवल अनुभवी और विशेषज्ञ उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी  इस भर्ती में डेटा साइंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस और बैंकिंग डोमेन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं सभी पद ग्रेड-C स्तर के हैं.

आयु सीमा 

 इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 से 62 वर्ष तक निर्धारित की गई है  उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसकी आयु सीमा की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर जांच लें.

यह भी पढ़ें - जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?

चयन प्रक्रिया

  • प्राइमरी स्क्रीनिंग / शॉर्टलिस्टिंग
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
  • इंटरव्यू
  • फाइनल सेलेक्शन

आवेदन शुल्क 

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 600 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा वहीं अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये के साथ  जीएसटी तय किया गया है आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.

कैसे करें आवेदन?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 23 Dec 2025 01:52 PM (IST)
Tags :
JObs RBI Lateral Recruitment 2025 RBI Vacancy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
Advertisement

वीडियोज

यूपी में 27 के चुनाव की सियासी पिच तैयार, कफ सिरप से लेकर माफिया तक मचा 'क्लेश' । Yogi Vs Akhilesh
Bangladesh में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन
Christmas का त्योहार नजदीक आते ही जाग गया धर्मांतरण का जिन्न, कई शहरों में मचा बवाल
IPO Alert: EPW India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Maharashtra में BMC चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज, ठाकरे बंधुओं के बीच सीट बंटवारे की चर्चा तेज|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
बॉलीवुड
धुरंधर का पार्ट 2 कैसा होगा? एक्टर बोले- 50 गुना ज्यादा होगा एक्शन-मिस्ट्री
धुरंधर का पार्ट 2 कैसा होगा? एक्टर बोले- 50 गुना ज्यादा होगा एक्शन-मिस्ट्री
यूटिलिटी
आधार-पैन से ITR तक... 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 काम, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप
आधार-पैन से ITR तक... 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 काम, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप
नौकरी
BSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी
BSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget