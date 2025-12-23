RBI कर रहा एक्सपर्ट्स की भर्ती, भरे जाएंगे इतने पद; जानें आवेदन करने का आसान तरीका

सरकारी बैंक में ऊँचे पद पर काम करने का सपना देख रहे अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खुशखबरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2025 के लिए लेटरल रिक्रूटमेंट के तहत विभिन्न एक्सपर्ट पदों पर भर्ती का ऐलान किया है इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर इंटरव्यू से किया जाएगा.

अपॉइंटमेंट टाइप

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी सभी पद ग्रेड-C लेवल के हैं, जो जिम्मेदारी और वेतन दोनों के लिहाज से काफी अहम माने जाते हैं.

लेटरल रिक्रूटमेंट क्या होती है?

लेटरल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है किसी खास क्षेत्र में अनुभवी और विशेषज्ञ प्रोफेशनल को सीधे उसकी योग्यता और अनुभव के आधार पर नौकरी देना RBI को डेटा, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स की जरूरत है, इसी कारण यह भर्ती निकाली गई है.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

RBI Lateral Recruitment 2025 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुल 93 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है ये सभी पद लेटरल एंट्री के माध्यम से भरे जाएंगे, यानी इन पर केवल अनुभवी और विशेषज्ञ उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी इस भर्ती में डेटा साइंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस और बैंकिंग डोमेन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं सभी पद ग्रेड-C स्तर के हैं.

आयु सीमा

इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 से 62 वर्ष तक निर्धारित की गई है उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसकी आयु सीमा की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर जांच लें.



चयन प्रक्रिया



प्राइमरी स्क्रीनिंग / शॉर्टलिस्टिंग

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इंटरव्यू

फाइनल सेलेक्शन

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 600 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा वहीं अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये के साथ जीएसटी तय किया गया है आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.

कैसे करें आवेदन?

