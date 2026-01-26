राजस्थान में निकली कई पदों पर भर्ती, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं आवेदन

राजस्थान सरकार की औद्योगिक विकास संस्था RIICO (Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited) ने वर्ष 2026 के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर है.यह भर्ती तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है.इसके तहत 12वीं पास, डिप्लोमा और डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती से राज्य में नौकरी चाहने वाले युवाओं को स्थिर और भरोसेमंद करियर बनाने का मौका मिलेगा.आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफिकेशन में दी गई सभी जानकारी ध्यान से पढ़ें और समय रहते आवेदन करें.

RIICO भर्ती 2026 में कुल 98 पदों पर भर्ती होगी. इसमें विभिन्न विभागों और पदों के लिए अवसर दिए गए हैं. इसमें कंपनी सेक्रेटरी और सहायक नगर नियोजक के 1-1 पद शामिल हैं. इसके अलावा, तकनीकी पदों में प्रोग्रामर के 1 पद और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर‑II के 21 पद हैं। प्रशासनिक और विधिक कार्यों के लिए कनिष्ठ विधि अधिकारी के 4 पद, निजी सहायक ग्रेड‑II के 8 पद और ड्राफ्ट्समैन के 8 पद रखे गए हैं. सबसे ज्यादा भर्तियां कनिष्ठ सहायक के लिए हैं. जिनकी संख्या 54 है.

उम्र सीमा

RIICO भर्ती 2026 के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है. आयु की गणना 7 मार्च 2026 को आधार मानकर की जाएगी. राज्य सरकार के नियमों के अनुसार SC, ST, OBC, EWS और महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

योग्यता

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता पद के अनुसार तय की गई है.गैर-तकनीकी पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि तकनीकी पदों के लिए डिप्लोमा या डिग्री धारक उम्मीदवार ही योग्य हैं. तकनीकी पदों में जैसे इंजीनियरिंग, अकाउंट्स या लॉ आदि शामिल हैं, इसलिए संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

RIICO भर्ती 2026 में पद के अनुसार शुल्क अलग है. सामान्य उम्मीदवार 1000 रुपये OBC/EWS उम्मीदवारों को 750 रुपये और SC/ST 500 रुपये देना होगा. जूनियर पदों पर सामान्य उम्मीदवारों को 700 रुपये OBC/EWS 525 रुपये और SC/ST उम्मीदवारों को 350 रुपये शुल्क देना होगा.



चयन प्रक्रिया



इस भर्ती के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी.कुछ पदों के लिए कंप्यूटर टेस्ट / इंटरव्यू भी हो सकता है.आखिरी चरण में में दस्तावेज सत्यापन के बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि चयन प्रक्रिया और परीक्षा विवरण के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें



आवेदन कैसे करें





Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI