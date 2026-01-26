हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीराजस्थान में निकली कई पदों पर भर्ती, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं आवेदन

राजस्थान में निकली कई पदों पर भर्ती, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं आवेदन

राजस्थान सरकार की RIICO ने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 26 Jan 2026 04:32 PM (IST)
राजस्थान सरकार की औद्योगिक विकास संस्था RIICO (Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited) ने वर्ष 2026 के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर है.यह भर्ती तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है.इसके तहत 12वीं पास, डिप्लोमा और डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती से राज्य में नौकरी चाहने वाले युवाओं को स्थिर और भरोसेमंद करियर बनाने का मौका मिलेगा.आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफिकेशन में दी गई सभी जानकारी ध्यान से पढ़ें और समय रहते आवेदन करें.

RIICO भर्ती 2026 में कुल 98 पदों पर भर्ती होगी. इसमें विभिन्न विभागों और पदों के लिए अवसर दिए गए हैं. इसमें कंपनी सेक्रेटरी और सहायक नगर नियोजक के 1-1 पद शामिल हैं. इसके अलावा, तकनीकी पदों में प्रोग्रामर के 1 पद और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर‑II के 21 पद हैं। प्रशासनिक और विधिक कार्यों के लिए कनिष्ठ विधि अधिकारी के 4 पद, निजी सहायक ग्रेड‑II के 8 पद और ड्राफ्ट्समैन के 8 पद रखे गए हैं. सबसे ज्यादा भर्तियां कनिष्ठ सहायक के लिए हैं. जिनकी संख्या 54 है.

उम्र सीमा 
RIICO भर्ती 2026 के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है. आयु की गणना 7 मार्च 2026 को आधार मानकर की जाएगी. राज्य सरकार के नियमों के अनुसार SC, ST, OBC, EWS और महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

योग्यता
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता पद के अनुसार तय की गई है.गैर-तकनीकी पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि तकनीकी पदों के लिए डिप्लोमा या डिग्री धारक उम्मीदवार ही योग्य हैं. तकनीकी पदों में जैसे इंजीनियरिंग, अकाउंट्स या लॉ आदि शामिल हैं, इसलिए संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क  
RIICO भर्ती 2026 में पद के अनुसार शुल्क अलग है. सामान्य उम्मीदवार 1000 रुपये  OBC/EWS  उम्मीदवारों को 750  रुपये और SC/ST 500  रुपये देना होगा. जूनियर पदों पर सामान्य  उम्मीदवारों को 700 रुपये  OBC/EWS 525 रुपये  और SC/ST उम्मीदवारों को 350  रुपये शुल्क देना होगा.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए सबसे  पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी.कुछ पदों के लिए कंप्यूटर टेस्ट / इंटरव्यू भी हो सकता है.आखिरी चरण में में दस्तावेज सत्यापन के बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि चयन प्रक्रिया और परीक्षा विवरण के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें

आवेदन कैसे करें

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 26 Jan 2026 04:32 PM (IST)
JOB RIICO Recruitment
