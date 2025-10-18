राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने जमादार ग्रेड-II भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के माध्यम से राजस्थान आबकारी विभाग में कुल 72 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 15 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसलिए जो युवा इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें आखिरी तारीख का इंतजार न करते हुए तुरंत आवेदन करना चाहिए.

जमादार ग्रेड-II भर्ती राजस्थान आबकारी विभाग के लिए निकाली गई है. इसमें 64 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 8 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल हैं.

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है. इसके साथ ही कंप्यूटर में O-लेवल या कोई अन्य हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए. COPA, कंप्यूटर में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट भी मान्य होंगे.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

शारीरिक मानक

पुरुष उम्मीदवारों की हाइट कम से कम 168 सेमी होनी चाहिए और सीना 81 सेमी (5 सेमी फुलाव सहित) होना जरूरी है. महिलाओं के लिए हाइट 152 सेमी और वजन कम से कम 47.5 किग्रा निर्धारित किया गया है.

सैलरी

जमादार ग्रेड-II को राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-05 के तहत सैलरी दी जाएगी. इसके साथ ही सरकारी आवास, वाहन, मेडिकल और अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के आधार पर किया जाएगा. उम्मीदवार को इन सभी चरणों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

आवेदन शुल्क

सामान्य और क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 6000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.

कैसे करें आवेदन

भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा. इसके लिए उम्मीदवार को सबसे पहले RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा. यहां One Time Registration पूरी करने के बाद पंजीकरण नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा.

आवेदन फॉर्म में उम्मीदवार को अपने सीईटी नंबर, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, पता और कैटेगरी की जानकारी भरनी होगी. इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा. लाइव फोटो साफ दिखना आवश्यक है. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट रखना जरूरी है.

यह भी पढ़ें - पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI