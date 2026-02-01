हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीरेलवे 'ग्रुप डी' भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

रेलवे 'ग्रुप डी' भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

Railway Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने बंपर पदों पर वैकेंसी निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फटाफट आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 01 Feb 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने ग्रुप-डी (लेवल-1) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए देशभर के अलग-अलग रेलवे जोन में कुल 21,997 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

रेलवे की यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मौका है, जो कम पढ़ाई में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 मार्च 2026 तय की गई है. वहीं, जिन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क जमा करना है, उन्हें 4 मार्च 2026 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते फॉर्म भर लें.

कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें योग्यता को बहुत सरल रखा गया है. अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर रखी है, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों के पास NCVT द्वारा जारी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) है, वे भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं. यानी बड़ी संख्या में युवा इस मौके का फायदा उठा सकते हैं.

आयु सीमा क्या है
उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2026 तक कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 33 साल होनी चाहिए. हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों जैसे OBC, SC और ST उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. इससे ज्यादा उम्र वाले उम्मीदवारों को भी राहत मिल सकती है.

कितनी देनी होगी फीस
रेलवे ग्रुप-डी भर्ती के लिए जनरल और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं SC, ST, महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 250 रुपये रखा गया है.

इस भर्ती की एक खास बात यह भी है कि जब उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल होंगे, तो शुल्क का बड़ा हिस्सा वापस कर दिया जाएगा. CBT में शामिल होने पर जनरल और OBC उम्मीदवारों को 400 रुपये, जबकि SC, ST और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को पूरे 250 रुपये वापस कर दिए जाएंगे. इसलिए आवेदन करते समय बैंक खाते की जानकारी सही भरना बेहद जरूरी है.

कैसे होगा चयन
रेलवे ग्रुप-डी भर्ती में चयन की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) देनी होगी. यह एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पास होने वाले उम्मीदवार अगले चरण के लिए चुने जाएंगे.
इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट (PET) के लिए बुलाया जाएगा. इसमें शारीरिक क्षमता की जांच की जाएगी. जो उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में सफल होंगे, उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी. अंत में मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें उम्मीदवार की सेहत की जांच की जाएगी. सभी चरणों को पास करने के बाद ही अंतिम चयन होगा.

आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान
ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके जरूर रखें. फॉर्म में नाम और जन्मतिथि वही भरें, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में दर्ज है. अगर इसमें कोई गलती होती है, तो बाद में परेशानी हो सकती है.

यह भी पढ़ें - किसी कंपनी में कैसे बन सकते है कंपनी सेक्रेटरी, इसके लिए कौन-सी पढ़ाई करनी होगी?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 01 Feb 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
JObs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव बोले- 'जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं...'
बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव बोले- 'जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं...'
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
विश्व
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: बजट पेश करने के लिए रवाना हुईं Nirmala Sitharaman | Economy
Union Budget 2026: इस बार क्यों बदला बजट पेश करने का तरीका? | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: मिडिल क्लास से किसान तक किसको मिलेगा फायदा? | Nirmala Sitharama | Economy
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले की Mumbai क्राइम ब्रांच करेगी जांच | Breaking
Union Budget 2026: आजाद भारत में आज पहली बार रविवार को पेश होगा बजट | Nirmala Sitharaman |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव बोले- 'जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं...'
बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव बोले- 'जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं...'
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
विश्व
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
Nicotine Craving: सिगरेट का कश जाते ही क्यों मिट जाती है तलब, कैसे काम करता है निकोटीन?
सिगरेट का कश जाते ही क्यों मिट जाती है तलब, कैसे काम करता है निकोटीन?
हेल्थ
सर्दी-जुकाम में चिकन सूप क्यों करता है तेजी से रिकवरी? डाइटिशियन ने बताए 4 बड़े फायदे
सर्दी-जुकाम में चिकन सूप क्यों करता है तेजी से रिकवरी? डाइटिशियन ने बताए 4 बड़े फायदे
एग्रीकल्चर
बिहार में बांस की खेती बनेगी कमाई का मजबूत जरिया, सरकार दे रही है 50 फीसदी सब्सिडी
बिहार में बांस की खेती बनेगी कमाई का मजबूत जरिया, सरकार दे रही है 50 फीसदी सब्सिडी
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget