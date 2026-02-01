रेलवे 'ग्रुप डी' भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने ग्रुप-डी (लेवल-1) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए देशभर के अलग-अलग रेलवे जोन में कुल 21,997 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

रेलवे की यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मौका है, जो कम पढ़ाई में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 मार्च 2026 तय की गई है. वहीं, जिन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क जमा करना है, उन्हें 4 मार्च 2026 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते फॉर्म भर लें.

कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें योग्यता को बहुत सरल रखा गया है. अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर रखी है, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों के पास NCVT द्वारा जारी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) है, वे भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं. यानी बड़ी संख्या में युवा इस मौके का फायदा उठा सकते हैं.

आयु सीमा क्या है

उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2026 तक कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 33 साल होनी चाहिए. हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों जैसे OBC, SC और ST उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. इससे ज्यादा उम्र वाले उम्मीदवारों को भी राहत मिल सकती है.

कितनी देनी होगी फीस

रेलवे ग्रुप-डी भर्ती के लिए जनरल और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं SC, ST, महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 250 रुपये रखा गया है.

इस भर्ती की एक खास बात यह भी है कि जब उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल होंगे, तो शुल्क का बड़ा हिस्सा वापस कर दिया जाएगा. CBT में शामिल होने पर जनरल और OBC उम्मीदवारों को 400 रुपये, जबकि SC, ST और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को पूरे 250 रुपये वापस कर दिए जाएंगे. इसलिए आवेदन करते समय बैंक खाते की जानकारी सही भरना बेहद जरूरी है.

कैसे होगा चयन

रेलवे ग्रुप-डी भर्ती में चयन की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) देनी होगी. यह एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पास होने वाले उम्मीदवार अगले चरण के लिए चुने जाएंगे.

इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट (PET) के लिए बुलाया जाएगा. इसमें शारीरिक क्षमता की जांच की जाएगी. जो उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में सफल होंगे, उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी. अंत में मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें उम्मीदवार की सेहत की जांच की जाएगी. सभी चरणों को पास करने के बाद ही अंतिम चयन होगा.

आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके जरूर रखें. फॉर्म में नाम और जन्मतिथि वही भरें, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में दर्ज है. अगर इसमें कोई गलती होती है, तो बाद में परेशानी हो सकती है.

