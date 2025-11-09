हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नौकरीPNB में 750 पदों पर बंपर भर्ती शुरू, जानें वैकेंसी, सैलरी और एलिजिबिलिटी डिटेल्स

PNB में 750 पदों पर बंपर भर्ती शुरू, जानें वैकेंसी, सैलरी और एलिजिबिलिटी डिटेल्स

PNB Recruitment 2025: बैंक ने स्थानीय बैंक अधिकारी (Local Bank Officer) के पदों पर 750 भर्ती की घोषणा की है. आवेदन प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 23 नवंबर 2025 तय की गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 09 Nov 2025 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

PNB Recruitment 2025: अगर आप बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) देशभर के युवाओं के लिए एक शानदार अवसर लेकर आया है. बैंक ने स्थानीय बैंक अधिकारी (Local Bank Officer) के पदों पर 750 भर्ती की घोषणा की है. आवेदन प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 23 नवंबर 2025 तय की गई है.

पंजाब नेशनल बैंक की यह भर्ती देशभर के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है. अगर आप ग्रेजुएट हैं और बैंकिंग सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो 23 नवंबर 2025 से पहले आवेदन जरूर करें. उम्मीदवार PNB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि पीएनबी की 750 पदों पर बंपर भर्ती की वैकेंसी, सैलरी और एलिजिबिलिटी क्या है. 

750 पदों पर बंपर भर्ती की वैकेंसी और एलिजिबिलिटी क्या है?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 750 पदों पर भर्ती की जाएगी. सभी पद Local Bank Officer के हैं. अलग-अलग राज्यों में ये पद भरे जाएंगे ताकि स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सेवाओं को और मजबूत किया जा सके. इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. आवेदन के समय उम्मीदवार के पास वैध डिग्री या मार्कशीट होना जरूरी है. उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी डिग्री में मिले अंकों का प्रतिशत भी भरना होगा. साथ ही आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. 

750 पदों पर बंपर भर्ती की सैलरी क्या है?

इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन में सैलरी का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बैंक अधिकारियों को आमतौर पर 45,000 से 65,000 प्रति माह तक वेतन मिलता है. इसके अलावा उन्हें डीए, एचआरए, मेडिकल सुविधाएं और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं. PNB की इस 750 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होगी. जिसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग, भाषा दक्षता परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू शामिल है. परीक्षा में हर गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग लागू होगी. 

पीएनबी भर्ती 2025 के लिए कैसे करें आवेदन 

1. पीएनबी भर्ती 2025 के लिए  सबसे पहले PNB की आधिकारिक वेबसाइट https://pnb.bank.in/hi/ पर जाएं.

2. इसके बाद Recruitment/Careers सेक्शन पर क्लिक करें. 

3. अब Local Bank Officer 2025 भर्ती लिंक पर जाएं. 

4. वहीं अब जरूरी  जानकारी भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. 

5. इन सब के बाद फीस का भुगतान करें और आवेदन सबमिट करें. 

6. अब आखिर में फॉर्म का प्रिंटआउट ले कर रखें. 

Published at : 09 Nov 2025 01:53 PM (IST)
