सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए यह एक शानदार मौका हो सकता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आपके लिए सरकारी नौकरी का मौका लेकर आया है एनपीसीआईएल ने डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती जारी की है यह भर्ती अभियान कुल 122 पदों पर निकाला गया है इच्छुक उम्मीदवार आखिरी डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं...

पदों का विवरण

इस भर्ती के तहत विभिन्न विभागों में डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद भरे जाएंगे.

डिप्टी मैनेजर (HR): 31

डिप्टी मैनेजर (F&A): 48

डिप्टी मैनेजर (C&MM): 34

डिप्टी मैनेजर (लीगल): 1

जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर: 8

योग्यता

डिप्टी मैनेजर के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होना जरूरी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए उम्मीदवारों के पास हिंदी और अंग्रेज़ी विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए साथ ही अनुवाद से जुड़ा अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी.

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच तय की गई है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 21 वर्ष रखी गई है, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

सैलरी और सुविधाएं

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को शानदार वेतन दिया जाएगा जिसमें डिप्टी मैनेजर पदों के लिए 56100 रुपये और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 35400 रुपये सैलेरी दी जाएगी इसके साथ ही सरकारी नौकरी की तमाम सुविधाएं जैसे भत्ता, पेंशन और प्रमोशन के अवसर भी मिलेंगे.

आवेदन शुल्क

डिप्टी मैनेजर पदों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये,जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा जबकि SC,ST और PWD उम्मीदवारों को फीस देने से छूट दी गई है,



चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा

लिखित परीक्षा: सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित होगी.

स्किल टेस्ट/इंटरव्यू: जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए स्किल टेस्ट और डिप्टी मैनेजर पदों के लिए इंटरव्यू होगा.

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

1. सबसे पहले उम्मीदवार NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट npcilcareers.co.in पर जाएं.

2. “Recruitment Notification” सेक्शन में जाकर डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भर्ती लिंक पर क्लिक करें.

3. पूरी नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और अपनी पात्रता जांच लें.

4. रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

5. आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें.



