हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरी80 हजार से ज्यादा सैलरी पाने का मौका, यहां निकली डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती

80 हजार से ज्यादा सैलरी पाने का मौका, यहां निकली डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती

अगर आप सरकारी नौकरी के साथ बेहतरीन सैलरी और सुविधाएं चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए ही है उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं....

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 07 Nov 2025 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए यह एक शानदार मौका हो सकता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आपके लिए सरकारी नौकरी का  मौका लेकर आया है एनपीसीआईएल ने डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती जारी की है यह भर्ती अभियान कुल 122 पदों पर निकाला गया है इच्छुक उम्मीदवार आखिरी डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं...

पदों का विवरण

इस भर्ती के तहत विभिन्न विभागों में डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद भरे जाएंगे.

  • डिप्टी मैनेजर (HR): 31 
  • डिप्टी मैनेजर (F&A): 48 
  • डिप्टी मैनेजर (C&MM): 34 
  • डिप्टी मैनेजर (लीगल): 1 
  • जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर: 8 

योग्यता 

डिप्टी मैनेजर के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होना जरूरी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए उम्मीदवारों के पास हिंदी और अंग्रेज़ी विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए साथ ही अनुवाद से जुड़ा अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी.

आयु सीमा 

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच तय की गई है जूनियर हिंदी  ट्रांसलेटर के लिए 21 वर्ष रखी गई है, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

सैलरी और सुविधाएं

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को शानदार वेतन दिया जाएगा जिसमें डिप्टी मैनेजर पदों के लिए 56100 रुपये और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 35400 रुपये सैलेरी दी जाएगी इसके साथ ही सरकारी नौकरी की तमाम सुविधाएं जैसे भत्ता, पेंशन और प्रमोशन के अवसर भी मिलेंगे.

आवेदन शुल्क

डिप्टी मैनेजर पदों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये,जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा जबकि SC,ST और PWD उम्मीदवारों को फीस देने से छूट दी गई है,

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा

  • लिखित परीक्षा: सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित होगी.
  •  स्किल टेस्ट/इंटरव्यू: जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए स्किल टेस्ट और डिप्टी मैनेजर पदों के लिए इंटरव्यू होगा.
  •  डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी.

  ऐसे करें आवेदन

1. सबसे पहले उम्मीदवार NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट npcilcareers.co.in पर जाएं.
2. “Recruitment Notification” सेक्शन में जाकर डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भर्ती लिंक पर क्लिक करें.
3. पूरी नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और अपनी पात्रता जांच लें.
4. रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
5. आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें.

यह भी पढ़ें - CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 07 Nov 2025 04:26 PM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri JOB Npcil Recruitment 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
टेलीविजन
माही विज ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट, बताया किस बात का है दुख, दोस्तों से लगाई ये गुहार
वीडियो शेयर कर माही विज ने दिया हेल्थ अपडेट, जाहिर किया अपना दुख
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में आज दूसरे चरण के चुनवी प्रचार के लिए NDA और INDIA ALLIANCE करेंगे रैली
गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
टेलीविजन
माही विज ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट, बताया किस बात का है दुख, दोस्तों से लगाई ये गुहार
वीडियो शेयर कर माही विज ने दिया हेल्थ अपडेट, जाहिर किया अपना दुख
क्रिकेट
महाराष्ट्र सरकार वर्ल्ड चैंपियन भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, तीन प्लेयर्स को मिला 2.5 करोड़ का चेक
महाराष्ट्र सरकार वर्ल्ड चैंपियन भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, तीन प्लेयर्स को मिला 2.5 करोड़ का चेक
शिक्षा
CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म
CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म
यूटिलिटी
किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?
किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?
हेल्थ
Heart Attack: दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?
दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget