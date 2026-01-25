जेईई मेन 2026 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड, जानें परीक्षा तारीख और डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाजेईई मेन 2026 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड, जानें परीक्षा तारीख और डिटेल्स

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 25 Jan 2026 04:54 PM (IST)
इंजीनियरिंग की पढ़ाई का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अब वे छात्र, जिन्होंने सफलतापूर्वक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली थी, अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

जेईई मेन देश की सबसे जरूरी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, जिसके जरिए छात्रों को IIT, NIT, IIIT और अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला मिलता है. ऐसे में एडमिट कार्ड परीक्षा में बैठने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज होता है. बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. तो आइए जानते हैं कि जेईई मेन 2026 की परीक्षा तारीख क्या है, एडमिट कार्ड कहां और कैसे डाउनलोड करें. 

जेईई मेन 2026 की परीक्षा कब होगी?

एनटीए द्वारा जारी आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, जेईई मेन 2026 की परीक्षा 28 जनवरी और 29 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा कई शिफ्टों में कराई जाएगी. हर उम्मीदवार की सटीक परीक्षा तिथि, शिफ्ट का समय और परीक्षा केंद्र की जानकारी उसके एडमिट कार्ड में दी गई है.

जेईई मेन 2026 का एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करें?

जो उम्मीदवार जेईई मेन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन हैं, वे अपना एडमिट कार्ड एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

जेईई मेन 2026 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? 

1. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले jeemain.nta.nic.in वेबसाइट पर जाएं.

2. होमपेज पर दिख रहे JEE Main 2026 Admit Card लिंक पर क्लिक करें. 

3. अब अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

4. जरूरी विवरण भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

5. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा.

6. एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और उसकी स्पष्ट प्रिंट कॉपी निकाल लें. 

7. सलाह दी जाती है कि कम से कम 2–3 प्रिंट आउट निकालकर रखें. 

एडमिट कार्ड में कौन-कौन सी जानकारी जरूर जांचें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दी गई. सभी जानकारियों को ध्यान से जांचना बेहद जरूरी है. इनमें उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि (आधार कार्ड/मार्कशीट के अनुसार), पिता का नाम, आवेदन संख्या और रोल नंबर, उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर, चुना गया पेपर, विषय, परीक्षा केंद्र का नाम, शहर और कोड, परीक्षा की तारीख और समय, कैटेगरी और दिव्यांग स्थिति, पात्रता राज्य (State of Eligibility)लेखक का विवरण और परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश शामिल हैं. 

एडमिट कार्ड में गलती होने पर क्या करें?

अगर किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड या कन्फर्मेशन पेज में नाम, फोटो, हस्ताक्षर और जन्म तिथि से जुड़ी कोई भी गलती नजर आती है, तो उन्हें तुरंत एनटीए हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए. एनटीए हेल्पलाइन समयसुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है.  उम्मीदवार को पहले से डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा में जरूर जाना चाहिए. एनटीए बाद में अपने रिकॉर्ड में सुधार कर लेगा. ऐसी तकनीकी समस्याओं की वजह से किसी छात्र को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा. इसलिए छात्रों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. 

Published at : 25 Jan 2026 04:54 PM (IST)
