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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीJharkhand Home Guard Recruitment 2026: झारखंड में होमगार्ड भर्ती का बड़ा मौका, 700+ पदों पर आवेदन शुरू,जल्दी करें

Jharkhand Home Guard Recruitment 2026: झारखंड में होमगार्ड भर्ती का बड़ा मौका, 700+ पदों पर आवेदन शुरू,जल्दी करें

झारखंड होमगार्ड भर्ती 2026 के तहत 700+ पदों पर भर्ती जारी, इस भर्ती में 7वीं से 10वीं पास उम्मीदवार भी ऑनलाइन deoghar.nic.in आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 17 Apr 2026 05:37 PM (IST)
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  • झारखंड में होमगार्ड के 772 पदों पर भर्ती निकली है.
  • ग्रामीण के लिए 7वीं और शहरी के लिए 10वीं पास आवेदन करें.
  • पुरुषों की न्यूनतम लंबाई 162 सेमी, महिलाओं की 148 सेमी.
  • 19 से 40 वर्ष के युवा 30 अप्रैल तक कर सकते आवेदन.

झारखंड राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर सामने आया है. झारखंड होमगार्ड भर्ती के तहत कुल 772 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है. इस भर्ती के जरिए राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होमगार्ड पदों को भरा जाएगा. खास बात यह है कि इस भर्ती में 7वीं और 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा. इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल  तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

भर्ती अभियान में कुल 772 पद शामिल किए गए हैं.इनमें ग्रामीण गृह रक्षक और शहरी गृह रक्षक दोनों श्रेणियों के पद शामिल हैं.ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए भी अलग सीटें तय की गई हैं. यह भर्ती राज्य के विभिन्न जिलों में रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है.

क्या चाहिए योग्यता ?
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित की गई है.ग्रामीण गृह रक्षक पद के लिए उम्मीदवार का कम से कम 7वीं कक्षा पास होना जरूरी है.वहीं शहरी गृह रक्षक पद के लिए 10वीं पास होना जरूरी है.

पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 162 सेमी (आरक्षित वर्ग में 157 सेमी) और सीना 79 सेमी निर्धारित है.शारीरिक परीक्षा में 1 मील दौड़, ऊँची कूद, लंबी कूद और शॉट पुट शामिल होंगे. प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे.

महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 148 सेमी निर्धारित है. इनके लिए भी 1 मील दौड़, ऊँची कूद, लंबी कूद और शॉट पुट की परीक्षा होगी, जिसमें प्रदर्शन के अनुसार अंक दिए जाएंगे.

उम्र सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 19 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी.


कितना लगेगा आवेदन शुल्क ?
इस भर्ती के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रूपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. 

कैसे करें आवेदन

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 17 Apr 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Home Guard Recruitment Govt Job JOB 7th Pass Jobs
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