भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतर्गत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा (SDSC SHAR) ने नई भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है. आज यानी 16 अक्टूबर 2025 से इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित कई पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं.



जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, वे अपनी पात्रता जांचकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 141 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए 14 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.



इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में बीई, बीटेक, बीएससी, एमई, एमटेक, एमएससी या अन्य निर्धारित योग्यता होनी चाहिए. अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं.



आयु सीमा



आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम आयु पदानुसार भिन्न है, जिसमें 25, 28, 30 या 35 वर्ष तय की गई है. इसके अलावा आरक्षित वर्गों को आयु में छूट भी दी जाएगी. एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट प्रदान की गई है.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क



इन पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपये निर्धारित की गई है. हालांकि कुछ उम्मीदवारों को पूरी फीस वापस कर दी जाएगी. महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के बाद पूरी राशि वापस मिलेगी. अन्य उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये कटौती के बाद 500 रुपये वापस किए जाएंगे.



आवेदन कैसे करें



SDSC SHAR भर्ती 2025 के लिए आवेदन करना आसान है. उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध “Apply” लिंक पर क्लिक करें. फिर व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें. इसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. एप्लीकेशन फीस का भुगतान करने के बाद फॉर्म सबमिट करें. अंत में फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सेव रख लें.

