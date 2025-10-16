हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीISRO Jobs 2025: ISRO में निकली इन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी, ये है आवेदन करने का आसान तरीका

ISRO Jobs 2025: ISRO में निकली इन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी, ये है आवेदन करने का आसान तरीका

ISRO में कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो गई है. भर्ती के तहत साइंटिस्ट, इंजीनियर समेत कुल 141 पदों को भरा जाएगा. आइए डिटेल्स जानते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 16 Oct 2025 07:55 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतर्गत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा (SDSC SHAR) ने नई भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है. आज यानी 16 अक्टूबर 2025 से इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित कई पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं.

जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, वे अपनी पात्रता जांचकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 141 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए 14 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में बीई, बीटेक, बीएससी, एमई, एमटेक, एमएससी या अन्य निर्धारित योग्यता होनी चाहिए. अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम आयु पदानुसार भिन्न है, जिसमें 25, 28, 30 या 35 वर्ष तय की गई है. इसके अलावा आरक्षित वर्गों को आयु में छूट भी दी जाएगी. एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट प्रदान की गई है.

यह भी पढ़ें - भैंस चराने वाली लड़की से IAS अफसर तक, मुश्किलों को मात देकर सी वनमती ने क्रैक किया UPSC

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

इन पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपये निर्धारित की गई है. हालांकि कुछ उम्मीदवारों को पूरी फीस वापस कर दी जाएगी. महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के बाद पूरी राशि वापस मिलेगी. अन्य उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये कटौती के बाद 500 रुपये वापस किए जाएंगे.

आवेदन कैसे करें

SDSC SHAR भर्ती 2025 के लिए आवेदन करना आसान है. उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध “Apply” लिंक पर क्लिक करें. फिर व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें. इसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. एप्लीकेशन फीस का भुगतान करने के बाद फॉर्म सबमिट करें. अंत में फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सेव रख लें.

यह भी पढ़ें - MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 16 Oct 2025 07:55 PM (IST)
Tags :
Education JOB ISRO SDSC SHAR Recruitment 2025 Scientist And Engineer Jobs In ISRO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
झारखंड
इस राज्य में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखों की इजाजत, गाइडलाइन जारी
इस राज्य में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखों की इजाजत, गाइडलाइन जारी
क्रिकेट
Virat Kohli Centuries: ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड नहीं, विराट ने इस टीम के खिलाफ लगाए हैं सबसे ज्यादा वनडे शतक
ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड नहीं, विराट ने इस टीम के खिलाफ लगाए हैं सबसे ज्यादा वनडे शतक
बॉलीवुड
जावेद हबीब और उनके बेटे ने हाईकोर्ट में डाली अर्जी, क्रिप्टो फ्रॉड केस में एफआईआर रद्द करने की मांग
जावेद हबीब और उनके बेटे ने हाईकोर्ट में डाली अर्जी, क्रिप्टो फ्रॉड केस में एफआईआर रद्द करने की मांग
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
झारखंड
इस राज्य में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखों की इजाजत, गाइडलाइन जारी
इस राज्य में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखों की इजाजत, गाइडलाइन जारी
क्रिकेट
Virat Kohli Centuries: ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड नहीं, विराट ने इस टीम के खिलाफ लगाए हैं सबसे ज्यादा वनडे शतक
ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड नहीं, विराट ने इस टीम के खिलाफ लगाए हैं सबसे ज्यादा वनडे शतक
बॉलीवुड
जावेद हबीब और उनके बेटे ने हाईकोर्ट में डाली अर्जी, क्रिप्टो फ्रॉड केस में एफआईआर रद्द करने की मांग
जावेद हबीब और उनके बेटे ने हाईकोर्ट में डाली अर्जी, क्रिप्टो फ्रॉड केस में एफआईआर रद्द करने की मांग
इंडिया
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
गुजरात
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
हेल्थ
Child Health Late Paternity: 92 साल की उम्र में यह शख्स बना बाप, इस उम्र में बच्चे पैदा करने में क्या होता है खतरा?
92 साल की उम्र में यह शख्स बना बाप, इस उम्र में बच्चे पैदा करने में क्या होता है खतरा?
ट्रेंडिंग
वर्चुअल सुनवाई के दौरान महिला संग रोमांस फरमा रहे थे वकील साहब, 'किस' करते हुए वीडियो हो गया वायरल
वर्चुअल सुनवाई के दौरान महिला संग रोमांस फरमा रहे थे वकील साहब, 'किस' करते हुए वीडियो हो गया वायरल
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget