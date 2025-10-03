8वें वेतन आयोग के बाद कितना बढ़ेगा ट्रेड स्टाफ का वेतन? आपको जानकर नहीं होगा यकीन

अगर आप ट्रेड स्टाफ लेवल-3 में हैं तो 8 वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है. 8वें वेतन आयोग में नई सैलरी का कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से किया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं किस ट्रेड स्टाफ पद पर काम करने वाले कर्मियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, आइए जानते हैं डिटेल्स...

इस बढ़ोतरी की वजह है फिटमेंट फैक्टर, जिसे सैलरी में गुणा कर नई राशि निकालते हैं. पहले 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इसका मतलब यह हुआ कि बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी. अब उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है. अगर यह लागू होता है तो ट्रेड स्टाफ लेवल-3 की बेसिक सैलरी में और भी बड़ी बढ़ोतरी होगी.

कितनी होगी सैलरी?

वर्तमान में इस लेवल के कर्मचारियों को 21,700 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद ये बढ़कर 62,062 रुपये तक पहुंच सकती है. इस बढ़ोतरी से जुड़े अन्य लाभों में भी सुधार की संभावना है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य सरकारी भत्ते.

मिलेगी राहत

रिपोर्ट्स के अनुसार ये बदलाव कर्मचारियों के लिए वित्तीय राहत के साथ-साथ उनकी जीवनशैली में सुधार भी ला सकता है. कर्मचारियों की मेहनत और समय की कद्र इस बढ़ोतरी के जरिए सरकार ने जताई है. इस नई सैलरी का लाभ न केवल वर्तमान कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि आने वाले समय में पदोन्नति या अन्य भत्तों में भी असर पड़ेगा. कर्मचारी संगठन भी इस बदलाव का स्वागत कर रहे हैं और इसे कर्मचारियों के हक में एक बड़ा कदम मान रहे हैं.

लेवल -1 और 2 कर्मियों के भी मजे

लेवल-1 पर कार्यरत कर्मचारियों की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जिसे नए वेतन आयोग के अनुसार बढ़ाकर करीब 51,480 रुपये किया जा सकता है. इसका मतलब है कि उन्हें लगभग 33,480 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा.

वहीं, लेवल-2 के कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी 19,900 रुपये है, जो नए सुधारों के बाद लगभग 56,914 रुपये तक बढ़ सकती है. इस बढ़ोतरी के साथ उनकी सैलरी में लगभग 37,014 रुपये का इजाफा होने की संभावना है.

