हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरी8वें वेतन आयोग के बाद कितना बढ़ेगा ट्रेड स्टाफ का वेतन? आपको जानकर नहीं होगा यकीन

8वें वेतन आयोग के बाद कितना बढ़ेगा ट्रेड स्टाफ का वेतन? आपको जानकर नहीं होगा यकीन

क्या आपको पता है 8वें वेतन आयोग के बाद ट्रेड स्टाफ कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 03 Oct 2025 06:57 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप ट्रेड स्टाफ लेवल-3 में हैं तो 8 वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है. 8वें वेतन आयोग में नई सैलरी का कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से किया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं किस ट्रेड स्टाफ पद पर काम करने वाले कर्मियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, आइए जानते हैं डिटेल्स...

इस बढ़ोतरी की वजह है फिटमेंट फैक्टर, जिसे सैलरी में गुणा कर नई राशि निकालते हैं. पहले 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इसका मतलब यह हुआ कि बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी. अब उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है. अगर यह लागू होता है तो ट्रेड स्टाफ लेवल-3 की बेसिक सैलरी में और भी बड़ी बढ़ोतरी होगी.

कितनी होगी सैलरी?

वर्तमान में इस लेवल के कर्मचारियों को 21,700 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद ये बढ़कर 62,062 रुपये तक पहुंच सकती है. इस बढ़ोतरी से जुड़े अन्य लाभों में भी सुधार की संभावना है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य सरकारी भत्ते.
मिलेगी राहत

रिपोर्ट्स के अनुसार ये बदलाव कर्मचारियों के लिए वित्तीय राहत के साथ-साथ उनकी जीवनशैली में सुधार भी ला सकता है. कर्मचारियों की मेहनत और समय की कद्र इस बढ़ोतरी के जरिए सरकार ने जताई है. इस नई सैलरी का लाभ न केवल वर्तमान कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि आने वाले समय में पदोन्नति या अन्य भत्तों में भी असर पड़ेगा. कर्मचारी संगठन भी इस बदलाव का स्वागत कर रहे हैं और इसे कर्मचारियों के हक में एक बड़ा कदम मान रहे हैं.

लेवल -1 और 2 कर्मियों के भी मजे

लेवल-1 पर कार्यरत कर्मचारियों की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जिसे नए वेतन आयोग के अनुसार बढ़ाकर करीब 51,480 रुपये किया जा सकता है. इसका मतलब है कि उन्हें लगभग 33,480 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा.

वहीं, लेवल-2 के कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी 19,900 रुपये है, जो नए सुधारों के बाद लगभग 56,914 रुपये तक बढ़ सकती है. इस बढ़ोतरी के साथ उनकी सैलरी में लगभग 37,014 रुपये का इजाफा होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें  - DDA Patwari Recruitment 2025: DDA करेगा पटवारी के पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; जानें कब से कर पाएंगे अप्लाई



Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 03 Oct 2025 06:57 PM (IST)
Tags :
JObs 8th Pay Commission Trade Staff Salary Increase 8th CPC Salary Hike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
पंजाब
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
क्रिकेट
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
बॉलीवुड
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर, हुस्न देख खो बैठेंगे होश
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर
Advertisement

वीडियोज

New Volvo XC90 2025 facelift India review | Auto Live
MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
पंजाब
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
क्रिकेट
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
बॉलीवुड
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर, हुस्न देख खो बैठेंगे होश
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर
इंडिया
'भारत में तो कोई बुलाता नहीं...', राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी, कहा- देश विरोधियों का खिलौना बनी कांग्रेस
'भारत में तो कोई बुलाता नहीं...', राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी, कहा- देश विरोधियों का खिलौना बनी कांग्रेस
जम्मू और कश्मीर
2010 के IAS टॉपर शाह फैसल को मिली अहम जिम्मेदारी, 2022 के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली नियुक्ति
2010 के IAS टॉपर शाह फैसल को मिली अहम जिम्मेदारी, 2022 के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली नियुक्ति
जनरल नॉलेज
अफगानिस्तान में कितनी हो जाती है भारतीय रुपये की कीमत, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?
अफगानिस्तान में कितनी हो जाती है भारतीय रुपये की कीमत, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?
यूटिलिटी
Noida Housing Scheme 2025: नोएडा में खरीदना चाहते हैं प्लॉट तो यीडा लाया है ये मौका, आज से शुरू हो रहे आवेदन
नोएडा में खरीदना चाहते हैं प्लॉट तो यीडा लाया है ये मौका, आज से शुरू हो रहे आवेदन
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget