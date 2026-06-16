हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीबुलेट ट्रेन परियोजना में करियर बनाने का मौका, 1.25 लाख रुपये तक मिलेगा वेतन, जानें पूरी डिटेल

बुलेट ट्रेन परियोजना में करियर बनाने का मौका, 1.25 लाख रुपये तक मिलेगा वेतन, जानें पूरी डिटेल

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में नौकरी का शानदार मौका, NHSRCL ने 175 पदों पर भर्ती जारी,इच्छुक उम्मीदवार 14 जुलाई तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. यहां पढ़ें भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी.

Reported By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 16 Jun 2026 03:59 PM (IST)
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में नौकरी का शानदार मौका, NHSRCL ने 175 पदों पर भर्ती जारी,इच्छुक उम्मीदवार 14 जुलाई तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. यहां पढ़ें भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी.

रेलवे और टेक्निकल सेक्टर के अनुभवी उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने 175 पदों पर भर्ती निकाली है. इसमें जूनियर इंजीनियर, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर और अन्य तकनीकी पद शामिल हैं.

1/6
NHSRCL भर्ती 2026 के तहत कुल 175 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.इनमें जेई सिविल ट्रैक के 31 पद, जेई इलेक्ट्रिकल के 47 पद, जेई सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम के 20 पद, जेई रोलिंग स्टॉक के 17 पद, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर और अन्य ऑपरेशन पदों के 55 पद तथा जेई AFC सिस्टम के 5 पद शामिल हैं.
NHSRCL भर्ती 2026 के तहत कुल 175 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.इनमें जेई सिविल ट्रैक के 31 पद, जेई इलेक्ट्रिकल के 47 पद, जेई सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम के 20 पद, जेई रोलिंग स्टॉक के 17 पद, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर और अन्य ऑपरेशन पदों के 55 पद तथा जेई AFC सिस्टम के 5 पद शामिल हैं.
2/6
इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा, बीई या बीटेक की योग्यता होनी चाहिए.कुछ पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री भी मान्य होगी,साथ ही उम्मीदवार के पास भारतीय रेलवे, मेट्रो रेलवे या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस विभाग में कम से कम 3 साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है.साथ ही नोटिफिकेशन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है.
इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा, बीई या बीटेक की योग्यता होनी चाहिए.कुछ पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री भी मान्य होगी,साथ ही उम्मीदवार के पास भारतीय रेलवे, मेट्रो रेलवे या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस विभाग में कम से कम 3 साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है.साथ ही नोटिफिकेशन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है.
Published at : 16 Jun 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Education JOB NHSRCL Recruitment 2026

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
शिक्षा
Supreme Court Lawyer: सुप्रीम कोर्ट में कैसे बनते हैं लॉयर, इसके लिए कितने एक्सपीरियंस की जरूरत होती है? 
सुप्रीम कोर्ट में कैसे बनते हैं लॉयर, इसके लिए कितने एक्सपीरियंस की जरूरत होती है? 
शिक्षा
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram पर रोक, जानिए छात्रों का सबसे बड़ा साथी है या खतरा?
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram पर रोक, जानिए छात्रों का सबसे बड़ा साथी है या खतरा?
शिक्षा
B.Ed छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप का सुनहरा मौका, सालाना इतने हजार तक मिल सकती है सहायता
B.Ed छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप का सुनहरा मौका, सालाना इतने हजार तक मिल सकती है सहायता
Advertisement

वीडियोज

Plug in hybrid vs strong hybrid: Which is better? #phev #stronghybrid #autolive
Vedang Raina को पसंद है ओल्ड-स्कूल रोमांस, आज भी लिखना चाहते हैं लव लेटर्स
US Iran Peace Deal: Hormuz से गुजरने वाले जहाजों को देना होगा 'वसूली' शुल्क? | Trump | Breaking
Uddhav Thackerey on MPs : पार्टी में टूट की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे का जवाब | Shivsena UBT
Bengal TMC Crisis: TMC के भीतर सियासी घमासान पर नई अपडेट | Mamata Banerjee

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
सपा नेता जावेद अली ने बहुसंख्यक जहर वाले यूं ही नहीं दिया बयान, इसके पीछे छिपे बड़े सियासी मायने
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
दिल्ली NCR
राघव चड्ढा के BJP में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
राघव चड्ढा के BJP में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
बेटे अकाय के साथ दिखे विराट कोहली, परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम; दिल खुश कर देंगी तस्वीरें
बेटे अकाय के साथ दिखे विराट कोहली, परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम; दिल खुश कर देंगी तस्वीरें
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
इंडिया
TMC Crisis: इधर ED कर रही थी सवाल-जवाब, उधर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को भेजा 2 घंटे में पेश होने का नोटिस, फिर क्या हुआ?
इधर ED कर रही थी सवाल-जवाब, उधर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को भेजा 2 घंटे में पेश होने का नोटिस, फिर क्या हुआ?
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
एग्रीकल्चर
खरीफ सीजन में क्या बोएं किसान? धान-मक्का या सोयाबीन, कौन सी फसल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा
खरीफ सीजन में क्या बोएं किसान? धान-मक्का या सोयाबीन, कौन सी फसल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा
टेक्नोलॉजी
आपके बैग में रखा गैजेट कहीं जेल न पहुंचा दे! साथ रखना पड़ सकता है भारी
आपके बैग में रखा गैजेट कहीं जेल न पहुंचा दे! साथ रखना पड़ सकता है भारी
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
ABP NEWS
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
Embed widget