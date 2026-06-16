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बुलेट ट्रेन परियोजना में करियर बनाने का मौका, 1.25 लाख रुपये तक मिलेगा वेतन, जानें पूरी डिटेल
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में नौकरी का शानदार मौका, NHSRCL ने 175 पदों पर भर्ती जारी,इच्छुक उम्मीदवार 14 जुलाई तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. यहां पढ़ें भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी.
रेलवे और टेक्निकल सेक्टर के अनुभवी उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने 175 पदों पर भर्ती निकाली है. इसमें जूनियर इंजीनियर, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर और अन्य तकनीकी पद शामिल हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 03:59 PM (IST)
Tags :Education JOB NHSRCL Recruitment 2026
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