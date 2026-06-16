बुलेट ट्रेन परियोजना में करियर बनाने का मौका, 1.25 लाख रुपये तक मिलेगा वेतन, जानें पूरी डिटेल

इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा, बीई या बीटेक की योग्यता होनी चाहिए.कुछ पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री भी मान्य होगी,साथ ही उम्मीदवार के पास भारतीय रेलवे, मेट्रो रेलवे या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस विभाग में कम से कम 3 साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है.साथ ही नोटिफिकेशन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है.