बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का है प्लान तो पकड़ लें यह रास्ता, चमक जाएगी किस्मत

भारत में अगर कोई सरकारी नौकरी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय करियर ऑप्शन है, तो वो बैंकिंग सेक्टर है. कई लोग बैंक को सिर्फ पैसे जमा करने, निकालने या लोन लेने की जगह मानते हैं, लेकिन हकीकत में बैंक देश के सबसे बड़े रोजगार देने वाले संस्थानों में से एक हैं. सरकारी बैंक (Public Sector Banks) हों या निजी बैंक (Private Banks) दोनों में हर साल हजारों नौकरियां निकलती हैं. इन नौकरियों में सैलरी अच्छी होती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है और ग्रोथ का मौका भी होता है. लेकिन सवाल उठता है कि बैंक में नौकरी मिले कैसे और कौन-सी परीक्षा देनी होती है. तो आइए जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कदम रखने का पूरा रास्ता क्या है.

सरकारी बैंक में नौकरी का रास्ता

सरकारी बैंकों में नौकरी पाने के लिए सबसे अहम रास्ता IBPS (आईबीपीएस) परीक्षा है. इसका पूरा नाम Institute of Banking Personnel Selection यानी बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान है. ये वही संस्था है जो हर साल सरकारी बैंकों में भर्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करती है. जिस तरह UPSC सिविल सर्विसेज की परीक्षा करवाती है, वैसे ही IBPS बैंकिंग भर्ती की जिम्मेदारी संभालता है.

IBPS किन पदों के लिए भर्ती करता है?

IBPS हर साल कुल सात तरह के पदों पर भर्ती करवाता है. जिसमें क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर , स्पेशलिस्ट ऑफिसर, रीजनल रूरल बैंक ऑफिसर स्केल 1, RRB ऑफिसर स्केल 2, RRB ऑफिसर स्केल 3 और RRB ऑफिस असिस्टेंट शामिल हैं इन परीक्षाओं के जरिए देश के लगभग 11 बड़े सरकारी बैंक और 43 ग्रामीण बैंक भर्ती करते हैं. इन बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं. हालांकि देश का सबसे बड़ा बैंक SBI इसका हिस्सा नहीं है क्योंकि SBI अपनी अलग परीक्षा खुद आयोजित करता है.

IBPS परीक्षा के चरण और सैलरी

IBPS की भर्ती प्रक्रिया तीन मुख्य चरणों में पूरी होती है. जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू शामिल है, लेकिन ये तीनों सभी पदों के लिए नहीं होते हैं. क्लर्क पद के लिए सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होते हैं. जबकि PO और SO के लिए तीनों चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. अगर आप IBPS क्लर्क के रूप में काम शुरू करते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी लगभग 30,000 से 40,000 तक होती है, जबकि SBI क्लर्क को थोड़ा ज्यादा करीब 35,000 से 45,000 तक मिल सकता है.

ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले RRB क्लर्क की शुरुआती सैलरी करीब 25,000 से 35,000 होती है. अगर आप अधिकारी स्तर पर हैं यानी RRB PO को 55,000 से 65,000, IBPS PO को 60,000 से 80,000, और सबसे ज्यादा, SBI PO को 80,000 से 1,50,000 तक की सैलरी मिल सकती है. इसके अलावा, बैंक कर्मचारियों को सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं. जैसे DA, HRA , मेडिकल सुविधा, ट्रैवल अलाउंस, और अन्य लाभ.

प्राइवेट बैंकों में नौकरी का रास्ता

Private Banks जैसे HDFC, ICICI, Axis, Kotak Mahindra आदि. इन बैंकों में भर्ती के लिए कोई कॉमन परीक्षा नहीं होती है. यहां भर्ती सालभर चलती रहती है, और ज्यादातर ऑनलाइन या रेफरल के जरिए होती है. यहां नौकरी पाने के लिए बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में डिग्री होनी चाहिए. लेकिन BA, BSc या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं.

यहां आवेदन के लिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर Careers पेज देखें. Job Portals (Naukri, LinkedIn, Indeed) पर प्रोफाइल बनाएं. Walk-in Interviews की जानकारी रखें. कॉलेज प्लेसमेंट सेल से संपर्क में रहें. इंटर्नशिप पर फोकस करें,कई बैंक इंटर्न को ही स्थायी नौकरी दे देते हैं.



