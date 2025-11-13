हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबैंकिंग सेक्टर में नौकरी का है प्लान तो पकड़ लें यह रास्ता, चमक जाएगी किस्मत

बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का है प्लान तो पकड़ लें यह रास्ता, चमक जाएगी किस्मत

बैंक देश के सबसे बड़े रोजगार देने वाले संस्थानों में से एक हैं. सरकारी बैंक (Public Sector Banks) हों या निजी बैंक (Private Banks) दोनों में हर साल हजारों नौकरियां निकलती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 13 Nov 2025 10:21 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में अगर कोई सरकारी नौकरी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय करियर ऑप्शन है, तो वो बैंकिंग सेक्टर है. कई लोग बैंक को सिर्फ पैसे जमा करने, निकालने या लोन लेने की जगह मानते हैं, लेकिन हकीकत में बैंक देश के सबसे बड़े रोजगार देने वाले संस्थानों में से एक हैं. सरकारी बैंक (Public Sector Banks) हों या निजी बैंक (Private Banks) दोनों में हर साल हजारों नौकरियां निकलती हैं. इन नौकरियों में सैलरी अच्छी होती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है और ग्रोथ का मौका भी होता है. लेकिन सवाल उठता है कि बैंक में नौकरी मिले कैसे और कौन-सी परीक्षा देनी होती है. तो आइए जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कदम रखने का पूरा रास्ता क्या है. 

सरकारी बैंक में नौकरी का रास्ता  

सरकारी बैंकों में नौकरी पाने के लिए सबसे अहम रास्ता  IBPS (आईबीपीएस) परीक्षा है. इसका पूरा नाम Institute of Banking Personnel Selection यानी बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान है. ये वही संस्था है जो हर साल सरकारी बैंकों में भर्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करती है. जिस तरह UPSC सिविल सर्विसेज की परीक्षा करवाती है, वैसे ही IBPS बैंकिंग भर्ती की जिम्मेदारी संभालता है. 

IBPS किन पदों के लिए भर्ती करता है?

IBPS हर साल कुल सात तरह के पदों पर भर्ती करवाता है.  जिसमें क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर , स्पेशलिस्ट ऑफिसर, रीजनल रूरल बैंक ऑफिसर स्केल 1, RRB ऑफिसर स्केल 2, RRB ऑफिसर स्केल 3 और RRB ऑफिस असिस्टेंट शामिल हैं इन परीक्षाओं के जरिए देश के लगभग 11 बड़े सरकारी बैंक और 43 ग्रामीण बैंक भर्ती करते हैं. इन बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं. हालांकि देश का सबसे बड़ा बैंक SBI इसका हिस्सा नहीं है क्योंकि SBI अपनी अलग परीक्षा खुद आयोजित करता है. 

IBPS परीक्षा के चरण और सैलरी 

IBPS की भर्ती प्रक्रिया तीन मुख्य चरणों में पूरी होती है. जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू शामिल है, लेकिन ये तीनों सभी पदों के लिए नहीं होते हैं. क्लर्क पद के लिए सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होते हैं. जबकि PO और SO के लिए तीनों चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. अगर आप IBPS क्लर्क के रूप में काम शुरू करते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी लगभग 30,000 से 40,000 तक होती है, जबकि SBI क्लर्क को थोड़ा  ज्यादा करीब 35,000 से 45,000 तक मिल सकता है.

ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले RRB क्लर्क की शुरुआती सैलरी करीब 25,000 से 35,000 होती है. अगर आप अधिकारी स्तर पर हैं यानी RRB PO को 55,000 से 65,000, IBPS PO को 60,000 से 80,000, और सबसे ज्यादा, SBI PO को 80,000 से 1,50,000 तक की सैलरी मिल सकती है. इसके अलावा, बैंक कर्मचारियों को सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं. जैसे DA, HRA , मेडिकल सुविधा, ट्रैवल अलाउंस, और अन्य लाभ. 

प्राइवेट बैंकों में नौकरी का रास्ता

Private Banks  जैसे HDFC, ICICI, Axis, Kotak Mahindra आदि. इन बैंकों में भर्ती के लिए कोई कॉमन परीक्षा नहीं होती है. यहां भर्ती सालभर चलती रहती है, और ज्यादातर ऑनलाइन या रेफरल के जरिए होती है. यहां नौकरी पाने के लिए बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में डिग्री होनी चाहिए. लेकिन BA, BSc या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं. 

यहां आवेदन के लिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर Careers पेज देखें. Job Portals (Naukri, LinkedIn, Indeed) पर प्रोफाइल बनाएं. Walk-in Interviews की जानकारी रखें. कॉलेज प्लेसमेंट सेल से संपर्क में रहें. इंटर्नशिप पर फोकस करें,कई बैंक इंटर्न को ही स्थायी नौकरी दे देते हैं. 
 
यह भी पढ़ें बैंक ऑफ बड़ौदा में 2700 पदों पर भर्ती, आज से शुरू हुए आवेदन, जान लीजिए पूरी डिटेल्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 13 Nov 2025 10:21 AM (IST)
Tags :
Bank Jobs Bank Recruitment Banking Sector Jobs Banking Career
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
टेलीविजन
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
फ्लाइट कितनी लेट होने पर मिलता है पूरा रिफंड, क्या है इसका प्रोसेस?
फ्लाइट कितनी लेट होने पर मिलता है पूरा रिफंड, क्या है इसका प्रोसेस?
शिक्षा
क्या है CA बनने का पूरा क्राइटेरिया? ये काम करना है बेहद जरूरी, पढ़ें डिटेल्स
क्या है CA बनने का पूरा क्राइटेरिया? ये काम करना है बेहद जरूरी, पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget