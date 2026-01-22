हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीअसिस्टेंट प्रोफेसर बनने का शानदार मौका, इस यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी; जान लें डिटेल्स

असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का शानदार मौका, इस यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी; जान लें डिटेल्स

कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 54 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Jan 2026 07:29 PM (IST)
जो उम्मीदवार सरकारी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया मौका है. कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) ने 54 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. उम्मीदवार अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट csjmu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रहे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद फॉर्म की हार्ड कॉपी भी विश्वविद्यालय को भेजनी होगी.

इस भर्ती में कुल 54 पद भरे जाएंगे, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया 14 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है और अंतिम तारीख 23 फरवरी 2026 है. इसके साथ ही आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 28 फरवरी 2026 तक भेजना अनिवार्य है. भर्ती के लिए आयु सीमा यूजीसी के नियमों के अनुसार निर्धारित है. चयन प्रक्रिया में दो चरण होंगे  पहला फेज अकादमिक स्कोर, API स्कोर और लिखित परीक्षा, दूसरा फेज टीचिंग स्किल असेसमेंट और इंटरव्यू.

योग्यता क्या होनी चाहिए?

असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है, और न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए. इसके साथ NET/SLET/SET या पीएचडी होना आवश्यक है. एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी डिग्री के साथ कम से कम 8 साल का टीचिंग या रिसर्च अनुभव होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार के पास न्यूनतम 7 प्रकाशन और 55 प्रतिशत अंक के साथ मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए. प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी डिग्री के साथ 10 साल का अनुभव आवश्यक है.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 2,500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 2,000 रुपये रखा गया है. बिना आवेदन शुल्क जमा किए फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा.

चयन प्रक्रिया

छात्रों का चयन दो चरणों में होगा. पहले चरण में अकादमिक स्कोर, API स्कोर और लिखित परीक्षा शामिल है. लिखित परीक्षा के बाद दूसरे चरण में टीचिंग स्किल असेसमेंट और इंटरव्यू लिया जाएगा. दोनों चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही चयनित माना जाएगा.

आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले csjmu.ac.in वेबसाइट पर जाएं. वहां Recruitment सेक्शन में जाकर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें. फॉर्म भरते समय अपनी बेसिक जानकारी के साथ योग्यता, अनुभव, अचीवमेंट और पब्लिकेशन जैसी सभी जानकारियां सही-सही भरें. साथ ही मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें. आवेदन में अपना रंगीन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर भी सही साइज में अपलोड करना जरूरी है. फॉर्म भरने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें और फाइनल प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए

रखें.

 

Published at : 22 Jan 2026 07:29 PM (IST)
