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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरी69 हजार चाहिए सैलरी तो तुरंत करें इस भर्ती के लिए अप्लाई, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन

69 हजार चाहिए सैलरी तो तुरंत करें इस भर्ती के लिए अप्लाई, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन

CRPF Recruitment: CRPF ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026 के लिए 9195 पदों पर भर्ती जारी की है, इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 Apr 2026 03:22 PM (IST)
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  • सीआरपीएफ़ ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 9195 पदों पर भर्ती निकाली है.
  • 10वीं पास युवा 19 मई तक ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन.
  • उम्मीदवारों को 18 से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए.
  • चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और मेडिकल जांच से होगा.

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है. CRPF ने Constable Tradesman Recruitment 2026 के तहत 9195 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और उम्मीदवार 19 मई  तक फॉर्म भर सकते हैं. 

उम्र सीमा

CRPF भर्ती  में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है.वहीं सिपाही चालक पद के लिए 21 से 27 वर्ष व अन्य पदों के लिए 18 से 23 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है.आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.

क्या चाहिए योग्यता ?

उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है.वहीं तकनीकी पदों जैसे कांस्टेबल ड्राइवर और मोटर मैकेनिक व्हीकल इन पदों के लिए संबंधित ट्रेड में तकनीकी योग्यता या अनुभव भी जरूरी है.

शारीरिक मापदंड

  • पुरुष उम्मीदवारों के लिए
    सामान्य ,ओबीसी ,एससी ,ईडब्ल्यूएस के लिये 170 सेमी लंबाई वहीं एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिये लंबाई 162.5 सेमी रखी गयी है,साथ ही सीना 80 से 85 सेमी होना चाहिए.
  • महिला उम्मीदवारों के लिए
    सामान्य,ओबीसी ,एससी ,ईडब्ल्यूएस के लिये 157 सेमी लंबाई रखी गयी है वही एसटी वर्ग उम्मीदवारों के लिए 150 सेमी लंबाई तय की गयी है.

    यह भी पढ़ें -  JEE Main के बाद IIT का सपना कैसे होगा साकार? जानिए पूरा एडमिशन प्रोसेस

    चयन प्रक्रिया
  • CBT लिखित परीक्षा
  • PET (Physical Efficiency Test)
  • PST (Physical Standard Test)
  • दस्तावेज सत्यापन
  • मेडिकल परीक्षा

कितना लगेगा आवेदन शुल्क ?

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा.वहीं एससी, एसटी वर्ग के उम्मीदवारों, सभी महिला अभ्यर्थियों और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क रखा गया है.

सैलरी कितनी मिलेगी?
चयनित उम्मीदवारों को Pay Level-3 के अनुसार वेतन मिलेगा, जिसमे शुरुआती वेतन 21,700 रुपये प्रतिमाह व अधिकतम वेतन 69,100 रुपये  प्रतिमाह तक होगा.इसके साथ अन्य सरकारी भत्ते भी दिए जाएंगे.

कैसे करें आवेदन ?

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri JOB CRPF Recruitment 2026 10th Pass Government Job
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