छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने युवाओं के लिए एक शानदार सरकारी अवसर की घोषणा की है. कोर्ट की ओर से जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कंप्यूटर) के कुल 133 पदों पर भर्ती निकाली गई है. यदि आप लंबे समय से कोर्ट में नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहद खास हो सकता है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू की जा चुकी है, और उम्मीदवार 25 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. वहीं, आवेदन फॉर्म में गलती सुधारने का मौका 26 से 28 नवंबर 2025 तक दिया जाएगा.

इस भर्ती अभियान के तहत छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कुल 133 उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा. इनमें 124 पद जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट के लिए हैं और 9 पद जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कंप्यूटर) के लिए रखे गए हैं. इन पदों में सामान्य वर्ग, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ के स्थानीय उम्मीदवारों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी. उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के माध्यम से.

ये है जरूरी योग्यता

जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट के पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवार ने कंप्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा भी पूरा किया हो. वहीं, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कंप्यूटर) पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री के साथ कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (PGDCA) होना आवश्यक है.

इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है. छत्तीसगढ़ राज्य के एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी. वहीं, राज्य की महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा.

कैसे अप्लाई करें?

इच्छुक उम्मीदवार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट highcourt.cg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट पर जाने के बाद होमपेज पर दिए गए “Recruitment” सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद “Junior Judicial Assistant Recruitment 2025” लिंक पर जाएं. फिर “New Registration” पर क्लिक करके अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें. रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसके जरिए आप फॉर्म में लॉगिन कर सकते हैं. सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन शुल्क भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें. अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें.

