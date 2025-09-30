हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छत्तीसगढ़ में निकली केमिस्ट के पदों पर भर्ती, 91 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे करें अप्लाई

छत्तीसगढ़ में निकली केमिस्ट के पदों पर भर्ती, 91 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे करें अप्लाई

छत्तीसगढ़ व्यापम ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग केमिस्ट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं, कुल 12 पदों के लिए योग्य उम्मीदवार vyapamcg.cgstate.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 30 Sep 2025 04:18 PM (IST)
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के अंतर्गत केमिस्ट पदों पर भर्ती प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार अब सीजी व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में कुल 12 पदों को भरा जाएगा.

चयनित उम्मीदवारों को इस पद के लिए मासिक वेतन 28,700 रुपये से 91,300 रुपये तक मिलेगा. यह भर्ती राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में पेशेवर और योग्य कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए शुरू की गई है. CG Vyapam ने इस भर्ती के लिए आवेदन और परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी भी साझा की है. उम्मीदवारों को यह जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए ताकि किसी भी देरी या चूक से बचा जा सके.

  • आवेदन की अंतिम डेट: 22 अक्टूबर 2025, शाम 5 बजे तक
  • त्रुटि सुधार की डेट: 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025, शाम 5 बजे तक
  • परीक्षा की संभावित डेट: 21 दिसंबर 2025
  • परीक्षा समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक
  • प्रवेश पत्र जारी होने की डेट: 15 दिसंबर 2025

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी (रसायन विज्ञान विषय) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है. साथ ही आयु सीमा 1 जनवरी 2025 के अनुसार 18 से 40 वर्ष रखी गई है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी

CG Vyapam केमिस्ट भर्ती 2025 में चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और अन्य आवश्यक मानदंड शामिल होंगे. सफल उम्मीदवार राज्य के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में काम करेंगे. इस भर्ती में पे स्केल 28,700 – 91,300 रुपये (लेवल-7) निर्धारित किया गया है.

कैसे करें आवेदन

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर उपलब्ध “ऑनलाइन एप्लीकेशन” टैब पर क्लिक करें.
  • केमिस्ट पदों की भर्ती परीक्षा (PHEC25) लिंक पर क्लिक करें.
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और अपनी प्रोफाइल बनाएं.
  • जनरेट क्रेडेंशियल से लॉगिन करें, फॉर्म भरें, परीक्षा शुल्क जमा करें और आवेदन सबमिट करें.
  • आवेदन का प्रिंटआउट भविष्य के लिए सेव रखें.

Published at : 30 Sep 2025 04:18 PM (IST)
Education JObs CG Vyapam Chemist Recruitment 2025
