किस तरह 12वीं के बाद मिल सकती है इंडियन रेलवे में नौकरी, जानें पूरा तरीका

भारत में अगर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली सरकारी संस्था की बात की जाए तो भारतीय रेलवे सबसे ऊपर आती है. रेलवे न केवल देश की "लाइफ लाइन" कहलाती है बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा सहारा भी है. हर साल लाखों उम्मीदवार रेलवे की नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं. खास बात यह है कि सिर्फ 12वीं पास करने के बाद भी रेलवे में नौकरी पाई जा सकती है. तो आइए जानते हैं कि 12वीं के बाद भारतीय रेलवे में कौन-कौन से मौके बनते हैं और कैसे अप्लाई किया जा सकता है.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 16 अप्रैल 1853 को देश में पहली यात्री ट्रेन चली थी और तब से लेकर अब तक रेलवे का सफर बेहद लंबा हो चुका है. आज 2025 में हर दिन लगभग दो करोड़ लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं. इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने के लिए लाखों कर्मचारियों की जरूरत होती है. फिलहाल भारतीय रेलवे में करीब 12 से 13 लाख स्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं.

रेलवे की नौकरियां सिर्फ स्थिरता ही नहीं देतीं, बल्कि इसमें कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं. जैसे मुफ्त या रियायती ट्रेन पास, रेलवे क्वार्टर में रहने की सुविधा, मेडिकल सुविधाएं और पेंशन. यही वजह है कि रेलवे की नौकरी युवाओं की पहली पसंद रहती है.

12वीं के बाद मिलने वाले पद

भारतीय रेलवे की नौकरियों को चार ग्रुप में बांटा गया है- A, B, C और D. इनमें से ग्रुप C और D के पदों पर 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

12वीं पास के लिए नौकरी?

जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट

अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट

कमर्शियल कम टिकट क्लर्क

टिकट कलेक्टर (TC)

जूनियर टाइम कीपर

रेलवे कॉन्स्टेबल (RPF)

स्टेशन मास्टर (कुछ पदों पर)

गुड्स गार्ड

असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) और टेक्नीशियन (साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए)

भर्ती प्रक्रिया

रेलवे की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) या रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) के जरिए आवेदन करना होता है.

एग्जाम में GK, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं. साथ ही स्किल टेस्ट / फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट भी आयोजित किया जाता है. सभी चरणों को पास करने के बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसी के आधार पर चयन होता है.

सैलरी और सुविधाएं

रेलवे की नौकरी में शुरुआती सैलरी 25,000 से 45,000 प्रति माह तक होती है. सालाना पैकेज लगभग 3.5 लाख से 5.5 लाख तक पहुंच सकता है. इसके अलावा मुफ्त या रियायती ट्रेन यात्रा, रेलवे क्वार्टर, मेडिकल सुविधाएं, पेंशन और ग्रेच्युटी भी मिलती हैं.

