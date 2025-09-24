हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने CGL 2025 की रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ाई, अब 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

Bihar CGL Exam 2025 Apply Online: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने CGL 2025 की आवेदन तिथि बढ़ा दी है, अब उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 24 Sep 2025 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने चौथे स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CGL 2025) में आवेदन करने की अंतिम डेट बढ़ा दी है. पहले आवेदन की आखिरी तारीख 26 सितंबर तय थी, लेकिन अब अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आयोग ने इसे 16 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया है. इसका सीधा मतलब है कि जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अभी भी सुनहरा अवसर है.

परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी आगे बढ़ाई गई है. पहले यह तिथि 24 सितंबर थी, लेकिन अब उम्मीदवार 14 अक्टूबर तक शुल्क का भुगतान कर सकेंगे. आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

इस भर्ती अभियान के तहत बिहार सरकार के कई विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा. कुल 1,481 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं, जिनमें से 510 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. सबसे ज्यादा रिक्तियां पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में हैं, जहां 1,138 पद भरे जाएंगे. वहीं भवन निर्माण विभाग में भी 500 पदों पर बहाली होगी.

जरूरी योग्यता

योग्यता की बात करें तो इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता 10वीं पास होना अनिवार्य है. वहीं आयु सीमा 18 से 37 वर्ष तक निर्धारित की गई है. महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी. पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी 3 साल की छूट का लाभ दिया जाएगा. वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को अधिकतम आयु में 5 साल की छूट मिलेगी. आयु की गणना 1 अगस्त 2025 से की जाएगी.

ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी. पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी और फिर मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. इसके बाद अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है. चाहे उम्मीदवार पुरुष हो, महिला हो, दिव्यांग हो या बिहार राज्य से बाहर का रहने वाला हो सभी को समान शुल्क देना होगा.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन प्रक्रिया भी सरल है. उम्मीदवारों को बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद जरूरी जानकारी भरकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और शुल्क का भुगतान करना होगा. अंत में आवेदन फॉर्म सबमिट कर उसकी प्रिंट कॉपी सेव रखनी होगी.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 24 Sep 2025 05:48 PM (IST)
Tags :
JObs Bihar Government Jobs 2025 BSSC CGL 2025 Registration
Petrol Price Today
Diesel Price Today
