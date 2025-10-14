BSF में निकली कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने खेल प्रतिभा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका दिया है. बीएसएफ ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 4 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा.

बीएसएफ की यह भर्ती उन खिलाड़ियों के लिए खास है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त खेल में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया है. ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने खेलों में अपने राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है, आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती खेलों में प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मान देने और उन्हें सुरक्षा बल में शामिल करने का शानदार अवसर है.

पात्रता क्या चाहिए?

इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) पास होना जरूरी है. साथ ही उम्मीदवार का चयन उस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा जिसमें उसने प्रतिनिधित्व किया हो.

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष रखी गई है. यानी 1 अगस्त 2025 तक उम्मीदवार की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी.

इसलिए शारीरिक योग्यता भी बेहद जरूरी है. पुरुष अभ्यर्थियों की लंबाई कम से कम 170 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों की लंबाई कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए. पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीने की माप बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर तय की गई है. ये मापदंड चयन प्रक्रिया के दौरान जांचे जाएंगे.

ऐसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में होगा. सबसे पहले खिलाड़ियों को उनके खेल प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और विस्तृत मेडिकल परीक्षा (DME) से गुजरना होगा. इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही उम्मीदवारों का चयन अंतिम रूप से किया जाएगा.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क भी तय किया गया है. सामान्य (General) और ओबीसी (OBC) वर्ग के उम्मीदवारों को 159 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि एससी (SC), एसटी (ST) और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क रखा गया है. यानी आरक्षित वर्ग और महिलाएं बिना किसी शुल्क के आवेदन कर सकती हैं.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. उम्मीदवारों को सबसे पहले बीएसएफ की वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर भर्ती से जुड़ी अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए. इसके बाद होम पेज पर “Current Recruitment Openings” सेक्शन में जाकर BSF Constable GD Sports Quota 2025 के लिंक पर क्लिक करें. अब मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें. लॉगिन करने के बाद बाकी विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, शुल्क जमा करें और आवेदन पत्र सबमिट करें. आवेदन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना न भूलें.



