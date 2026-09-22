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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीTRE-4.0 में होगी 32388 शिक्षकों की भर्ती, BPSC ने जारी किया नया विज्ञापन

TRE-4.0 में होगी 32388 शिक्षकों की भर्ती, BPSC ने जारी किया नया विज्ञापन

BPSC ने TRE 4.0 के तहत 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी, उम्मीदवार 26 अक्टूबर 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भर सकेंगे.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 22 Sep 2026 08:39 PM (IST)
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बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा, यानी TRE 4.0 के लिए नया और आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है. आयोग द्वारा सोशल मीडिया और आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस नए विज्ञापन के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में कुल 32,388 शिक्षक पदों पर बंपर नियुक्तियां की जाएंगी.

क्यों बदला गया विज्ञापन संख्या?

आयोग द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारणों के चलते पुराने विज्ञापन संख्या 14/2026 को वापस लेने का फैसला किया गया. उम्मीदवारों को किसी भी तरह का भ्रम न हो, इसलिए BPSC ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फ्रेश विज्ञापन संख्या 15/2026 के तहत चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा TRE 4.0 का पूरा ब्योरा दोबारा जारी किया है. इस नए नोटिफिकेशन के आने से अब भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से नए सिरे से आगे बढ़ेगी.

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नए विज्ञापन के तहत जरूरी तारीखें 

नए नोटिफिकेशन के साथ ही आयोग ने ऑनलाइन आवेदन करने और फीस का भुगतान करने की अंतिम तिथियों को भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है. नए विज्ञापन संख्या 15/2026 के अनुसार, परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 सितंबर 2026 से आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी. इसी दिन से आयोग का ऑनलाइन पोर्टल फॉर्म भरने के लिए एक्टिव होगा. 

साथ ही, उम्मीदवारों को अपना पूरा फॉर्म फाइनल सबमिट करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है. ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. इसके अलावा, इस बार सबसे महत्वपूर्ण बदलाव फीस को लेकर है. आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 2026 रखी गई है. यानी उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन और फीस का भुगतान, फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख से एक दिन पहले ही हर हाल में पूरा कर लेना होगा.

BPSC की वेबसाइट पर जारी हुआ विस्तृत विज्ञापन

आयोग ने अभ्यर्थियों को सख्त निर्देश दिए है कि पुराना विज्ञापन रद्द होने के बाद नियमों में जो भी छोटे-मोटे बदलाव हुए हैं, उन्हें वेबसाइट पर जाकर अच्छी तरह पढ़ लें. कोई भी उम्मीदवार बिना नया नोटिफिकेशन पढ़े फॉर्म भरने की जल्दबाजी न करे, क्योंकि पुराने नियमों के आधार पर भरा गया फॉर्म या कोई भी छोटी गलती आपके आवेदन को सीधे खारिज करा सकती है.

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कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

BPSC TRE 4.0 के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया को बहुत सरल रखा गया है.  सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए. वहां होमपेज पर दिखाई दे रहे TRE 4.0 के लिंक पर क्लिक करें, इसके बाद मांगी गई बुनियादी जानकारियां दर्ज करके अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें. 

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद अपने अकाउंट में लॉग-इन करें और आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी को सही-सही भरें. अपने जरूरी सर्टिफिकेट और दस्तावेजों को स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करें, साथ हीं, 25 अक्टूबर तक अपनी आवेदन फीस का ऑनलाइन भुगतान जरूर कर दें.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 22 Sep 2026 08:39 PM (IST)
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