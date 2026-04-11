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हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Main 2026 answer key : जेईई मेंस 2026 आज जारी होगी प्रोविजनल आंसर की, 20 अप्रैल तक रिजल्ट की संभावना

JEE Main 2026 answer key : जेईई मेंस 2026 आज जारी होगी प्रोविजनल आंसर की, 20 अप्रैल तक रिजल्ट की संभावना

JEE Main 2026 सेशन 2 की प्रोविजनल आंसर की आज जारी होने जा रही है.अभ्यर्थी अपनी आंसर की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर देख सकते हैं,जानें चेक करने का तरीका.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 11 Apr 2026 07:27 AM (IST)
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  • JEE Main 2026 सेशन 2 की प्रोविजनल आंसर की आज जारी होगी.
  • उम्मीदवार jeemain.nta.nic.in पर रिस्पॉन्स शीट के साथ मिलान कर सकेंगे.
  • गलत उत्तरों पर 200 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क के साथ आपत्ति करें.
  • 20 अप्रैल तक JEE Main 2026 सेशन 2 का फाइनल रिजल्ट संभव.

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए आज का दिन बेहद अहम है.NTA आज JEE Main 2026 सेशन 2 की प्रोविजनल आंसर की जारी करने वाला है. इसके साथ ही उम्मीदवार अपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स भी देख सकेंगे, जिससे उन्हें अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी.

आज जारी होगी आंसर की
JEE Main 2026 सेशन 2 में शामिल हुए उम्मीदवार आज आधिकारिक वेबसाइट  jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपनी आंसर की चेक कर सकेंगे. NTA द्वारा पेपर 1 (BE/BTech) की प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी. इसके साथ ही छात्रों को उनके द्वारा परीक्षा में दिए गए जवाबों की डिटेल भी दिखाई जाएगी.यह सुविधा छात्रों के लिए काफी मददगार होती है क्योंकि वे घर बैठे अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. इससे उन्हें यह समझने में आसानी होती है कि उन्होंने किन सवालों के सही जवाब दिए और कहां गलती हो सकती है. इस तरह वे अपने संभावित स्कोर का एक स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं.


गलत जवाब पर दर्ज कर सकते हैं आपत्ति
प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया जाएगा. अगर किसी छात्र को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है या प्रश्न में कोई त्रुटि है, तो वह उसे चैलेंज कर सकता है.हालांकि, इसके लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 200 रुपये की फीस देनी होगी, जो नॉन-रिफंडेबल होगी. आपत्ति दर्ज करने की यह प्रक्रिया सीमित समय के लिए ही खुली रहती है, इसलिए उम्मीदवारों को तय समय सीमा के भीतर ही अपनी आपत्ति दर्ज करनी होगी.NTA इन आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद ही फाइनल आंसर की तैयार करता है, जिससे रिजल्ट अधिक सटीक और निष्पक्ष बनता है.

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20 अप्रैल तक आ सकता है फाइनल रिजल्ट
आंसर की जारी होने और ऑब्जेक्शन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार रहेगा. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, NTA 20 अप्रैल 2026 तक JEE Main 2026 सेशन 2 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर सकता है.रिजल्ट तैयार करते समय नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी का पालन किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि अलग-अलग शिफ्ट में परीक्षा देने वाले छात्रों के स्कोर को समान स्तर पर लाया जाएगा, ताकि सभी को निष्पक्ष मौका मिल सके.इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों ने सेशन 1 और सेशन 2 दोनों में परीक्षा दी है, उनके दोनों स्कोर में से जो बेहतर होगा, उसी को फाइनल रैंकिंग के लिए माना जाएगा. यह नियम छात्रों के हित में बनाया गया है ताकि उन्हें बेहतर प्रदर्शन का फायदा मिल सके.

कब आयोजित हुई थी परीक्षा ?
JEE Main 2026 सेशन 2 की परीक्षा बड़े स्तर पर आयोजित की गई थी. यह परीक्षा 2, 4, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में कराई गई.पूरे भारत के 304 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहीं विदेश के 14 शहरों में भी परीक्षा आयोजित की गई.इससे यह स्पष्ट होता है कि यह परीक्षा केवल देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है.
इस साल करीब 11.23 लाख उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया, जो इसकी लोकप्रियता और प्रतिस्पर्धा के स्तर को दर्शाता है.


अब उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सबसे पहले आज जारी होने वाली आंसर की को ध्यान से चेक करें. अपने उत्तरों का सही मिलान करें और यदि कोई त्रुटि नजर आए तो समय रहते आपत्ति दर्ज करें.इसके साथ ही, संभावित स्कोर का अंदाजा लगाकर आगे की तैयारी की रणनीति बनाना भी जरूरी है. जिन छात्रों का स्कोर अच्छा आने की उम्मीद है, वे आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर सकते हैं.


JEE Main 2026 Answer Key ऐसे करें चेक 

  • अभ्यर्थी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.
  • उसके बाद “JEE Main 2026 Session 2 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें.
  • छात्र अपनी  एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि डालकर लॉगिन करें.
  • स्क्रीन पर आंसर की और रेस्पॉन्स शीट पर क्लिक करें.
  • आंसर की डाउनलोड करके उम्मीदवार अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं.
  • अगर कोई भी आपत्ति होती है तो उम्मीदवार समय सीमा के अंदर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

  • यह भी पढ़ें - MP Board Result 2026: एमपी बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं क्लास का रिजल्ट, जानें क्या है नतीजे देखने का तरीका?

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
Education Jeemain.nta.nic.in NTA Update JEE Main 2026 Answer Key
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