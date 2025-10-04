बिहार में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों पर भर्ती का आज आखिरी मौका, फटाफट करें अप्लाई

बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड (BCECEB) की ओर से सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है. जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे आज यानी 4 अक्टूबर 2025 की रात 10 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर किया जा सकता है.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 193 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. ये नियुक्तियां राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में की जाएंगी. सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा.

योग्यता क्या होनी चाहिए

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर (Post Graduate) की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. इसके अलावा, उम्मीदवारों को पद से संबंधित विषय में शिक्षण या क्लिनिकल अनुभव होना चाहिए. अगर आपके पास एमडी, एमएस, डीएनबी, डीएम या एमसीएच जैसी डिग्रियां हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा और छूट

आवेदन करने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष,

सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष,

जबकि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है.

वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है.

आवेदन शुल्क

सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को आवेदन के समय साक्षात्कार शुल्क जमा करना जरूरी है. यह शुल्क 2,250 तय किया गया है, जिसे ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किया जा सकता है. यह शुल्क सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा.

आवेदन की प्रक्रिया

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं. होमपेज पर “Online Application Portal” पर क्लिक करें. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर नया अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें. अब सीनियर रेजिडेंट / ट्यूटर पद का चयन करें. अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.

यह भी पढ़ें - DDA Patwari Recruitment 2025: DDA करेगा पटवारी के पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; जानें कब से कर पाएंगे अप्लाई

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI