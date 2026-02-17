बैंक ऑफ बड़ौदा में 419 पदों पर आवेदन का अंतिम मौका,जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई ?

अगर आप बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने 419 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर मैनेजर जैसे पद शामिल हैं. इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग वैकेंसी तय की गई है. इनमें असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट (MSME), डिप्टी मैनेजर (MSME), असिस्टेंट मैनेजर (MSME सेल्स), सीनियर मैनेजर (MSME रिलेशनशिप), सीनियर मैनेजर (क्रेडिट एनालिस्ट) और मैनेजर (क्रेडिट एनालिस्ट) जैसे पद शामिल हैं.

क्या चाहिए योग्यता ?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसके अलावा MBA, PGDM, CA, CFA या CMA जैसी प्रोफेशनल डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.अनुभव की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए 2 से 8 साल तक का अनुभव मांगा गया है.

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए नियमित पदों के लिए आयु सीमा अलग-अलग तय की गई है. वरिष्ठ प्रबंधक पद हेतु उम्र लगभग 29 से 30 से 37 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि प्रबंधक पद के लिए 25 से 34 वर्ष निर्धारित है. अनुबंध पदों में सहायक उपाध्यक्ष के लिए 26 से 36 वर्ष और सहायक प्रबंधक के लिए 22 से 32 वर्ष आयु सीमा तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क ?

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क भी श्रेणी के अनुसार अलग रखा गया है.सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपये शुल्क देना होगा. एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, महिला और एक्स-सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये रखा गया है.फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा.

कितना मिलेगा वेतन ?

बैंक ऑफ बड़ौदा में MMG/S–II पद पर बेस सैलरी 64,820 रुपये दी जायेगी. सभी भत्ते जोड़ने के बाद कुल सैलरी लगभग 93,960 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है.वहीं MMG/S–III पद पर बेस सैलरी 85,920 रुपये दी जायेगी. सभी भत्तों के साथ कुल वेतन करीब 1,05,280 रुपये प्रतिमाह हो सकता है.इसके अलावा कर्मचारियों को मेडिकल, महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं.

कैसे करें आवेदन ?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI