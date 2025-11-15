हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीसरकारी बैंक की नौकरी का सुनहरा मौका, बैंक ऑफ बड़ौदा में 100 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स

सरकारी बैंक की नौकरी का सुनहरा मौका, बैंक ऑफ बड़ौदा में 100 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स

Bank of Baroda Jobs: बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 115 पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन 17 नवंबर से 30 नवंबर तक ऑनलाइन लिए जाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 15 Nov 2025 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस साल अलग-अलग विभागों में 100 से ज्यादा पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है. आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. बैंक ने इस बार स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 115 पदों पर नियुक्ति का ऐलान किया है, जिनमें प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एआई डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे कई अहम तकनीकी और प्रोफेशनल पद शामिल हैं.

इन पदों के लिए उम्मीदवारों बी.ई या बी.टेक (कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन) के साथ 60 फीसदी अंक अनिवार्य हैं. इसके अलावा जिन पदों के लिए तकनीकी सर्टिफिकेट जरूरी है, वहां Oracle Certified Professional या Oracle Certificate की भी आवश्यकता होगी. कई पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव का होना भी जरूरी है, जिससे यह साफ है कि बैंक इस भर्ती में योग्य और प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना चाहता है.

आवेदन शुल्क कितना?

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये शुल्क रखा गया है, जबकि एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवार सिर्फ 175 रुपये देकर आवेदन कर सकते हैं. फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी और भुगतान सफल होने के बाद ही आवेदन पूरा माना जाएगा.

यह भी पढ़ें- विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया; जानें प्रोसेस

कैसे अप्लाई करें?

उम्मीदवारों को सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन में जाना होगा. यहां संबंधित भर्ती का नोटिफिकेशन मिलेगा, जहां से अप्लाई ऑनलाइन लिंक खुलेगा. पहले रजिस्ट्रेशन कर के नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करनी होती है. इसके बाद लॉगिन कर फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी होती है. तस्वीर, सिग्नेचर और डिग्री समेत जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सब्मिट कर देना होता है. फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट निकालना न भूलें, क्योंकि आगे यह काम आएगा.

यह भी पढ़ें- बैंक ऑफ बड़ौदा में 2700 पदों पर भर्ती, आज से शुरू हुए आवेदन, जान लीजिए पूरी डिटेल्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 15 Nov 2025 01:39 PM (IST)
Tags :
Education JObs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: 9 विकेट पर ही समाप्त हुई भारत की पारी, सिर्फ 30 रन की बढ़त; बल्लेबाजी के लिए नहीं आए गिल
Live: 9 विकेट पर ही समाप्त हुई भारत की पारी, सिर्फ 30 रन की बढ़त; बल्लेबाजी के लिए नहीं आए गिल
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी और फैमिली कर रही दिग्गज अभिनेता के 90वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी?
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी मनाएंगी दिग्गज अभिनेता का 90वां बर्थडे?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: 9 विकेट पर ही समाप्त हुई भारत की पारी, सिर्फ 30 रन की बढ़त; बल्लेबाजी के लिए नहीं आए गिल
Live: 9 विकेट पर ही समाप्त हुई भारत की पारी, सिर्फ 30 रन की बढ़त; बल्लेबाजी के लिए नहीं आए गिल
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी और फैमिली कर रही दिग्गज अभिनेता के 90वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी?
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी मनाएंगी दिग्गज अभिनेता का 90वां बर्थडे?
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
शिक्षा
विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया; जानें प्रोसेस 
विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया; जानें प्रोसेस 
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
Embed widget