बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस साल अलग-अलग विभागों में 100 से ज्यादा पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है. आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. बैंक ने इस बार स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 115 पदों पर नियुक्ति का ऐलान किया है, जिनमें प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एआई डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे कई अहम तकनीकी और प्रोफेशनल पद शामिल हैं.

इन पदों के लिए उम्मीदवारों बी.ई या बी.टेक (कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन) के साथ 60 फीसदी अंक अनिवार्य हैं. इसके अलावा जिन पदों के लिए तकनीकी सर्टिफिकेट जरूरी है, वहां Oracle Certified Professional या Oracle Certificate की भी आवश्यकता होगी. कई पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव का होना भी जरूरी है, जिससे यह साफ है कि बैंक इस भर्ती में योग्य और प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना चाहता है.

आवेदन शुल्क कितना?

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये शुल्क रखा गया है, जबकि एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवार सिर्फ 175 रुपये देकर आवेदन कर सकते हैं. फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी और भुगतान सफल होने के बाद ही आवेदन पूरा माना जाएगा.

कैसे अप्लाई करें?

उम्मीदवारों को सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन में जाना होगा. यहां संबंधित भर्ती का नोटिफिकेशन मिलेगा, जहां से अप्लाई ऑनलाइन लिंक खुलेगा. पहले रजिस्ट्रेशन कर के नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करनी होती है. इसके बाद लॉगिन कर फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी होती है. तस्वीर, सिग्नेचर और डिग्री समेत जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सब्मिट कर देना होता है. फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट निकालना न भूलें, क्योंकि आगे यह काम आएगा.

