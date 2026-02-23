असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन का आखिरी मौका आज, जानें किस तरह कर सकते हैं अप्लाई?
Assistant Professor Recruitment 2026: APMSRB ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार यहां दिए गए स्टेप्स के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं.
आंध्र प्रदेश में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े उम्मीदवारों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. APMSRB की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जा रही है. इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज, यानी 23 फरवरी तय की गई है. ऐसे में जो अभ्यर्थी अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं.
इस भर्ती के तहत कुल 145 पद भरे जाएंगे. ये पद अलग-अलग विषयों और विभागों में हैं. भर्ती प्रक्रिया में क्लिनिकल, नॉन-क्लिनिकल और सुपर स्पेशलिटी विभाग शामिल किए गए हैं, ताकि सभी क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके.
विषयवार पदों का पूरा ब्योरा
जारी जानकारी के अनुसार, अंग्रेजी विषय में 18 पद, हिंदी में 14 पद और इतिहास में 21 पद निर्धारित किए गए हैं. राजनीति विज्ञान के लिए 18 पद, अर्थशास्त्र और भूगोल के लिए 13-13 पद रखे गए हैं. इसके अलावा शिक्षा विषय में 9, वाणिज्य और गणित में 6-6, प्राणिविज्ञान में 6, वनस्पति विज्ञान और भौतिकी में 5-5 पद हैं. रसायन विज्ञान में 7 पद, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में 2-2 पद तय किए गए हैं. कुछ पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित रखे गए हैं.
इस भर्ती में आरक्षित वर्गों और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए नियमों के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है. सरकार की ओर से यह साफ किया गया है कि सभी वर्गों को बराबर अवसर देने का पूरा ध्यान रखा जाएगा.
क्या है पात्रता शर्त
असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री होना जरूरी है. इसमें एमडी, एमएस, डीएनबी, डीएम, एमसीएच या डीआरएनबी जैसी डिग्री शामिल हैं. क्लिनिकल और नॉन-क्लिनिकल विषयों के लिए स्नातकोत्तर डिग्री के बाद एक साल की सीनियर रेजिडेंसी पूरी करना अनिवार्य है. हालांकि सुपर स्पेशलिटी पदों के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी.
रजिस्ट्रेशन और अन्य जरूरी शर्तें
उम्मीदवार का आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल में वैध पंजीकरण होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवारों को राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों से जुड़े नियमों को भी पूरा करना होगा. आवेदन करने से पहले इन सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होमपेज पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.
- इसके बाद वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए पंजीकरण करें.
- अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और कार्य अनुभव से जुड़ी जानकारी भरें.
- जरूरी दस्तावेज जैसे डिग्री प्रमाणपत्र, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.
- इसके बाद आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.
- अंत में आवेदन फॉर्म जमा करें और उसकी एक प्रति डाउनलोड कर रख लें.
