अमेजन में किस देश के लोग सबसे ज्यादा करते हैं नौकरी, किस नंबर पर आते हैं भारतीय?

अमेजन ने फिर से बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने की तैयारी शुरू कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी 27 जनवरी 2026 से एक नया छंटनी अभियान शुरू कर सकती है, जिसमें दुनिया भर में करीब 16,000 कर्मचारियों को निकाला जा सकता है. यह कदम अमेजन के बड़े रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत 2026 के मध्य तक कंपनी लगभग 30,000 कॉर्पोरेट पदों को खत्म करने वाली है. इस बार भारतीय टीमों पर भी इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.

अमेजन की छंटनी की योजना से सबसे ज्यादा भारतीय कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं. Amazon Web Services (AWS), Prime Video और अन्य कॉर्पोरेट विभागों के कर्मचारियों पर इस बार असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. कंपनी ने 2025 के अंत में भी इसी तरह का रीस्ट्रक्चरिंग अभियान शुरू किया था, जिसमें अक्टूबर 2025 में पहले फेज में लगभग 14,000 पद खत्म किए गए थे.

अमेजन में सबसे ज्यादा कर्मचारी किस देश के हैं?

दुनिया भर में अमेजन के कुल 1.57 मिलियन कर्मचारी हैं. इनमें सबसे ज्यादा कर्मचारी अमेरिका से हैं. अमेरिकी कर्मचारियों के बाद दूसरे नंबर पर यूरोपियन देशों के कर्मचारी आते हैं. भारतीय कर्मचारी तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन भारतीय टीम की संख्या लगातार बढ़ रही है. भारत में अमेजन के लगभग 75,000 से 80,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें कई टेक्निकल और कॉर्पोरेट रोल्स शामिल हैं.

अगले कदम और रीस्ट्रक्चरिंग का असर

अमेजन का लक्ष्य 2026 के मध्य तक कुल 30,000 कॉर्पोरेट नौकरियों को खत्म करना है. अब इस योजना का दूसरा फेज शुरू होने वाला है, जिसमें 16,000 और पदों पर कटौती की संभावना है. इस बार की छंटनी खासकर तकनीकी और प्राइम वीडियो, AWS जैसी यूनिट्स में होने की संभावना है. पहले भी अमेजन 2022 और 2023 में मिलकर 27,000 कर्मचारियों की छंटनी कर चुका है.

छंटनी का फोकस व्हाइट-कॉलर स्टाफ पर

अमेजन की नई छंटनी का मुख्य फोकस व्हाइट-कॉलर कॉर्पोरेट वर्कफोर्स पर होगा. इनमें लगभग 350,000 कर्मचारी शामिल हैं. कंपनी ने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह कदम व्यापार के रीस्ट्रक्चरिंग और लागत में कटौती के लिए जरूरी है.

भारतीय कर्मचारियों के लिए संकेत

भारतीय कर्मचारियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है. भारतीय टीम अमेजन के वैश्विक संचालन में अहम भूमिका निभाती है. टेक्निकल रोल्स, सपोर्ट और ऑपरेशनल विभागों के कर्मचारियों के लिए सतर्क रहने की जरूरत है. विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार की छंटनी में जो कर्मचारी पुराने और अनुभवी होंगे, उनके पद सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन नए जॉइन किए कर्मचारियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा.

