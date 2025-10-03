हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरी​AIIMS में होगी फैकल्टी के पदों पर भर्ती, इस डेट तक ही कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन; लाखों में है सैलरी

​AIIMS में होगी फैकल्टी के पदों पर भर्ती, इस डेट तक ही कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन; लाखों में है सैलरी

AIIMS गोरखपुर ने फैकल्टी ग्रुप-ए के 88 पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जहां वेतन 1,01,500 से 2,20,400 रुपये प्रतिमाह तक है. इच्छुक उम्मीदवार 26 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 03 Oct 2025 08:13 PM (IST)
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), गोरखपुर ने फैकल्टी ग्रुप-ए के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. यह अवसर उन सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए है जो भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में अपने करियर को ऊँचाई तक ले जाना चाहते हैं. इस भर्ती के माध्यम से कुल 88 पद भरे जाएंगे और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 26 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

AIIMS गोरखपुर में फैकल्टी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से एमएच (ट्रॉमा सर्जरी), एमडी (इमरजेंसी मेडिसिन), एमडी (ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन) या एमडी (ब्लड बैंक) की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा, उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में निर्धारित अनुभव और अन्य योग्यताएं पूरी करनी अनिवार्य हैं. यह सुनिश्चित करता है कि संस्थान में उच्चतम स्तर की शिक्षा और चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सके.

कितने मिलेगी सैलरी
प्रोफेसर के पद पर चयनित उम्मीदवार को प्रतिमाह 1,68,900 रुपये से लेकर 2,20,400 रुपये मिलेंगे. वहीं, एडिशनल प्रोफेसर को 1,48,200 से 2,11,400 रुपये प्रतिमाह, एसोसिएट प्रोफेसर को 1,38,300 से 2,09,200 रुपये प्रतिमाह और असिस्टेंट प्रोफेसर को 1,01,500 से 1,67,400 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही सरकारी नियमों के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्ते भी मिलेंगे, जिससे उम्मीदवार की कुल आमदनी और जीवनशैली में सुधार होगा.

आयु सीमा और छूट
इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 से 56 वर्ष रखी गई है. हालांकि, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी. एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 साल, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 5 साल की आयु में छूट दी जाएगी. यह नियम सुनिश्चित करता है कि सभी वर्गों के योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिले और भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष रहे.

एप्लीकेशन फीस
आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को फीस का भुगतान भी करना होगा. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2,000 रुपये रखा गया है, जबकि एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए केवल 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है.

आवेदन प्रक्रिया
फैकल्टी पदों के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा. उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा. आवेदन पूरा होने के बाद उम्मीदवार अपना प्रिंट आउट रख लें.

Published at : 03 Oct 2025 08:13 PM (IST)
Education JOB AIIMS Gorakhpur Faculty Recruitment 2025
