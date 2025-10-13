हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीAI ने बदली जॉब्स की डेफिनेशन... ये न्यू करियर ऑप्शंस कराएंगे लाखों की कमाई!

AI ने बदली जॉब्स की डेफिनेशन... ये न्यू करियर ऑप्शंस कराएंगे लाखों की कमाई!

आज दुनिया भर में डॉक्टर्स और इंजीनियर के अलावा कई ऐसे प्रोफेशन्स भी हैं, जिनमें अच्छी-खासी कमाई के साथ आने वाले समय में ग्रोथ का भी स्कोप है. ऐसे में आइए जानते हैं इनके बारे में.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 13 Oct 2025 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ बाजार का स्ट्रक्चर भी बदल रहा है. कई लोग कहते हैं कि मार्केट में जॉब नहीं है लेकिन अगर गौर किया जाए तो आज मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है. दरअसल AI, ऑटोमेशन और डिजिटल इनोवेशन ने बीते कुछ समय में ही बाजार में कई बड़े इनोवेशन्स किए हैं. जिसके बाद जॉब्स में काफी डाइवर्सिटी देखने को मिली है. 

अब डॉक्टर्स, इंजीनियर और जर्नलिस्ट के अलावा भी ऐसे करियर ऑप्शंस आ गए हैं, जिनका नाम आज से कुछ साल पहले तक कोई जनता भी नहीं था. लेकिन लोग अब इनसे अच्छी-खासी कमाई कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ जॉब्स के बारे में. 

जानिए इन करियर आप्शंस के बारे में   

प्रांप्ट इंजीनियर 

आजकल लोग AI का इस्तेमाल अपनी रोज की जिंदगी में भी करते हैं. हम दिन भर में उसे कई डायरेक्शन देते हैं. लेकिन सही और सटीक रिजल्ट के लिए AI को प्रांप्टस देने पड़ते है. AI इन प्रोंप्टस की भाषा को आसानी से समझ जाता है. ऐसे में इन्हीं AI प्रांप्टस को बनाने वाले इंजीनियर्स की आज काफी डिमांड है. आज मार्केट में इस करियर ऑप्शन में लगभग 100,000 डॉलर का सालाना पैकेज है.

डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजर 

टेक्नोलॉजी के फायदे के साथ-साथ कई नुकसान भी हैं. ऐसे में सबसे बड़ा खतरा साइबर अटैक का होता है, जिसके चलते मार्केट में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अच्छे करियर ऑप्शंस है. इसमें डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजर की जॉब में सालाना 136,657 डॉलर का पैकेज दिया जाता है. 

कस्टमर सक्सेस इंजीनियर

आज के समय में बिजनेस को ग्रो करने के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेहद जरूरी फैक्टर बन गया है. इसके चलते अब कस्टमर सक्सेस इंजीनियर की जॉब को करियर के तौर पर अपनाने के भी कई फायदे हैं. इस जॉब में सालाना 133,859 डॉलर का पैकेज मिलता है और आने वाले समय में इसमें काफी कांपिटीशन बढ़ने के चांसेस भी हैं. 

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 13 Oct 2025 08:02 AM (IST)
