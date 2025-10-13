AI ने बदली जॉब्स की डेफिनेशन... ये न्यू करियर ऑप्शंस कराएंगे लाखों की कमाई!
आज दुनिया भर में डॉक्टर्स और इंजीनियर के अलावा कई ऐसे प्रोफेशन्स भी हैं, जिनमें अच्छी-खासी कमाई के साथ आने वाले समय में ग्रोथ का भी स्कोप है. ऐसे में आइए जानते हैं इनके बारे में.
तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ बाजार का स्ट्रक्चर भी बदल रहा है. कई लोग कहते हैं कि मार्केट में जॉब नहीं है लेकिन अगर गौर किया जाए तो आज मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है. दरअसल AI, ऑटोमेशन और डिजिटल इनोवेशन ने बीते कुछ समय में ही बाजार में कई बड़े इनोवेशन्स किए हैं. जिसके बाद जॉब्स में काफी डाइवर्सिटी देखने को मिली है.
अब डॉक्टर्स, इंजीनियर और जर्नलिस्ट के अलावा भी ऐसे करियर ऑप्शंस आ गए हैं, जिनका नाम आज से कुछ साल पहले तक कोई जनता भी नहीं था. लेकिन लोग अब इनसे अच्छी-खासी कमाई कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ जॉब्स के बारे में.
जानिए इन करियर आप्शंस के बारे में
प्रांप्ट इंजीनियर
आजकल लोग AI का इस्तेमाल अपनी रोज की जिंदगी में भी करते हैं. हम दिन भर में उसे कई डायरेक्शन देते हैं. लेकिन सही और सटीक रिजल्ट के लिए AI को प्रांप्टस देने पड़ते है. AI इन प्रोंप्टस की भाषा को आसानी से समझ जाता है. ऐसे में इन्हीं AI प्रांप्टस को बनाने वाले इंजीनियर्स की आज काफी डिमांड है. आज मार्केट में इस करियर ऑप्शन में लगभग 100,000 डॉलर का सालाना पैकेज है.
डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजर
टेक्नोलॉजी के फायदे के साथ-साथ कई नुकसान भी हैं. ऐसे में सबसे बड़ा खतरा साइबर अटैक का होता है, जिसके चलते मार्केट में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अच्छे करियर ऑप्शंस है. इसमें डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजर की जॉब में सालाना 136,657 डॉलर का पैकेज दिया जाता है.
कस्टमर सक्सेस इंजीनियर
आज के समय में बिजनेस को ग्रो करने के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेहद जरूरी फैक्टर बन गया है. इसके चलते अब कस्टमर सक्सेस इंजीनियर की जॉब को करियर के तौर पर अपनाने के भी कई फायदे हैं. इस जॉब में सालाना 133,859 डॉलर का पैकेज मिलता है और आने वाले समय में इसमें काफी कांपिटीशन बढ़ने के चांसेस भी हैं.
