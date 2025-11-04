हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाएस जयशंकर, निर्मला सीतारमण और मेनका गांधी तक... भारत की सियासत में एक्टिव हैं JNU के ये प्रोडक्ट

एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण और मेनका गांधी तक... भारत की सियासत में एक्टिव हैं JNU के ये प्रोडक्ट

दिल्ली के जेएनयू में छात्र संघ चुनाव 2025 का माहौल गर्म है, जहां छात्र अपने नए नेतृत्व का चयन कर रहे हैं. यही विश्वविद्यालय है जिसने भारत को एस. जयशंकर, निर्मला सीतारमण और कन्हैया कुमार जैसे बड़े नेता दिए हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 Nov 2025 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि भारत की राजनीति की नर्सरी कहा जाता है. यहां से निकलकर कई दिग्गज नेता देश की सत्ता और नीति निर्धारण तक पहुंचे हैं. इस समय जब जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025 के लिए मतदान चल रहा है, कैंपस एक बार फिर राजनीतिक माहौल से गरमाया हुआ है. छात्र अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए उत्साहित हैं, और इसी बीच चर्चा फिर उठी है आखिर ऐसा क्या है इस यूनिवर्सिटी में, जो इसे भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला बना देता है?

2025 के छात्र संघ चुनाव में कैंपस में अलग ही रौनक है. हर हॉस्टल, हर दीवार पर पोस्टर, बहसें और नारे लोकतंत्र की असली झलक यहां देखने को मिलती है. प्रचार थम चुका है, और अब बारी है छात्रों की राय को मतपेटी तक पहुंचाने की. जेएनयू का हर चुनाव केवल छात्र राजनीति का नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की मुख्यधारा की राजनीति को दिशा देने वाले चेहरों का चुनाव भी माना जाता है.

राजनीति के 'क्लासरूम' से निकले देश के बड़े नाम

एस. जयशंकर - भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, जो अपने बेबाक और रणनीतिक कूटनीतिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जेएनयू के ही छात्र रहे हैं. उन्होंने राजनीति विज्ञान में एम.ए., फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एम.फिल और पीएचडी की डिग्री हासिल की. उनका विषय था परमाणु कूटनीति. आज वही जयशंकर भारत की विदेश नीति के सबसे मजबूत चेहरों में गिने जाते हैं.

निर्मला सीतारमण - देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी जेएनयू की पूर्व छात्रा हैं. उन्होंने यहां से अर्थशास्त्र में एम.ए. और एम.फिल किया. आज वे न सिर्फ भारत की वित्तीय नीतियों को दिशा दे रही हैं, बल्कि वैश्विक मंचों पर भारत की आर्थिक मजबूती का चेहरा बन चुकी हैं.

कन्हैया कुमार - जेएनयू का नाम लेते ही एक और चेहरा याद आता है कन्हैया कुमार. कभी छात्र राजनीति के लोकप्रिय चेहरों में से एक रहे कन्हैया, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे. उन्होंने अखिल भारतीय छात्र परिषद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के साथ काम किया. आज वे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं और युवा नेताओं में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं.

सीताराम येचुरी - वामपंथी राजनीति के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने भी जेएनयू से अर्थशास्त्र में एम.ए. किया. उनकी राजनीतिक सोच और वैचारिक मजबूती की झलक जेएनयू के दिनों से ही दिखने लगी थी.

मेनका गांधी - पर्यावरण, पशु अधिकार और समाजसेवा से जुड़ी मेनका गांधी ने जेएनयू से जर्मन भाषा की पढ़ाई की. राजनीति में आने के बाद उन्होंने खुद को एक सशक्त सामाजिक चेहरा बनाया.

यह भी पढ़ें - 12वीं में कम नंबर थे तो ना हो परेशान इस बोर्ड की नई योजना से चमक सकती है पुरानी मार्कशीट,जानें कैसे

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 04 Nov 2025 03:13 PM (IST)
Tags :
Education JNUSU Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
Advertisement

वीडियोज

युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Bihar Election में फूटा बम, BJP के पूर्व मंत्री ने लगाए 62 हजार करोड़ घोटाले का आरोप। Breaking News
अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
बॉलीवुड
कनाडा टूर में 3 घंटे लेट पहुंची थीं माधुरी दीक्षित, भड़के फैंस, बोले- 'सबसे खराब शो, पैसे रिफंड करो'
कनाडा टूर में 3 घंटे लेट पहुंची थीं माधुरी दीक्षित, भड़के फैंस, बोले- 'सबसे खराब शो'
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं दीप्ति शर्मा! वर्ल्ड कप जीत में निभाई थी अहम भूमिका- देखें उनके वीडियो
सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं दीप्ति शर्मा! वर्ल्ड कप जीत में निभाई थी अहम भूमिका- देखें उनके वीडियो
यूटिलिटी
IRCTC खुद से कैंसल करे आपका टिकट, क्या तब भी वसूलता है कैंसिलेशन चार्ज? जान लीजिए नियम
IRCTC खुद से कैंसल करे आपका टिकट, क्या तब भी वसूलता है कैंसिलेशन चार्ज? जान लीजिए नियम
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: मोकामा में ललन सिंह ने वोटर्स को दी धमकी! इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग; जानें नियम
मोकामा में ललन सिंह ने वोटर्स को दी धमकी! इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग; जानें नियम
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget