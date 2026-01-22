पेपर लीक की खबरें फर्जी, जेईई मेन 2026 को लेकर NTA ने छात्रों को किया अलर्ट

सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें तेजी से फैलती हैं, खासकर जब बात किसी बड़ी परीक्षा की हो. इन दिनों जेईई मेन 2026 सत्र-1 को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेपर लीक होने की खबरें वायरल होने लगीं, जिससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों में चिंता बढ़ गई. अब इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने साफ-साफ स्थिति स्पष्ट कर दी है.

एनटीए ने जेईई मेन 2026 सत्र-1 के पेपर लीक की सभी खबरों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है. एजेंसी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी पोस्ट और मैसेज पर भरोसा न करें. ये अफवाहें छात्रों को गुमराह करने के लिए फैलाई जा रही हैं. एनटीए के मुताबिक परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित तरीके से कराई जा रही है और पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है.

परीक्षा के पहले दिन जारी किया गया बयान

एनटीए की ओर से यह स्पष्टीकरण जेईई मेन सत्र-1 की परीक्षा के पहले दिन जारी किया गया. परीक्षा 21 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 29 जनवरी 2026 तक चलेगी. हर दिन परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जा रही है. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होती है.

देश की बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षाओं में शामिल है JEE Main

जेईई मेन देश की सबसे अहम इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक है. इसके जरिए आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और कई अन्य सरकारी व निजी कॉलेजों में बीई और बीटेक कोर्स में दाखिला मिलता है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं. जेईई मेन 2026 का सत्र-2 अप्रैल 2026 में आयोजित किया जाएगा.

छात्रों के लिए NTA की अहम सलाह

पेपर लीक से जुड़ी खबरें पूरी तरह फर्जी हैं.

ऐसी अफवाहें फैलाने वाले लोग अक्सर पैसे या निजी जानकारी मांगते हैं.

इनके झांसे में आने से आर्थिक नुकसान हो सकता है.

गलत जानकारी के कारण परीक्षा की तैयारी पर भी असर पड़ सकता है.

एनटीए ने साफ कहा है कि छात्र केवल आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस पर ही भरोसा करें.

आधिकारिक जानकारी कहां से लें

एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे जेईई मेन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस देखें. सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सऐप मैसेज या अनजान लिंक पर भरोसा न करें. किसी भी अपडेट की पुष्टि किए बिना उसे आगे शेयर न करें.

