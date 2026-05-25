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हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Advanced 2026: जेईई एडवांस की Answer Key जारी, अब घर बैठे जानें कितने नंबर आ सकते हैं

JEE Advanced 2026: जेईई एडवांस की Answer Key जारी, अब घर बैठे जानें कितने नंबर आ सकते हैं

JEE Advanced 2026 Answer Key: IIT रुड़की ने JEE Advanced 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. जिससे छात्र अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 25 May 2026 11:58 AM (IST)
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  • जेईई एडवांस्ड 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई.
  • छात्र रिस्पॉन्स शीट से उत्तरों का मिलान कर सकते हैं.
  • 26 मई तक उत्तरों पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराएं.
  • संभावित स्कोर का अनुमान लगाने में मिलेगी मदद.

देश के लाखों इंजीनियरिंग छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की ने 25 मई को JEE Advanced 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. अब छात्र अपने जवाबों का मिलान कर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि परीक्षा में उनके कितने अंक आ सकते हैं और आईआईटी में दाखिले की उम्मीद कितनी मजबूत है.

परीक्षा के बाद से ही छात्र अपने प्रदर्शन को लेकर उत्सुक थे. कई उम्मीदवार सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संभावित कटऑफ और स्कोर को लेकर चर्चा कर रहे थे. ऐसे में आंसर-की जारी होने के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी है. अब उम्मीदवार आधिकारिक उत्तरों के आधार पर अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं.

छात्रों को पहले मिली थी रिस्पॉन्स शीट

IIT रुड़की ने इससे पहले 21 मई को उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट जारी की थी. इसमें छात्रों द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तर दर्ज थे. अब आंसर-की आने के बाद छात्र अपनी रिस्पॉन्स शीट और आधिकारिक उत्तरों का मिलान कर सकते हैं.विशेषज्ञों का मानना है कि आंसर-की जारी होने के बाद छात्रों को अपने प्रदर्शन का काफी सही अंदाजा मिल जाता है. इससे उन्हें आगे की काउंसलिंग और कॉलेज विकल्पों की तैयारी करने में मदद मिलती है.

आंसर-की में क्या होता है?

JEE Advanced की आंसर-की में परीक्षा के दोनों पेपरों में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब दिए जाते हैं. छात्र अपने चुने गए उत्तरों की तुलना इन जवाबों से कर सकते हैं.

यदि किसी सवाल का जवाब सही मिलता है तो अंक जोड़ सकते हैं और गलत जवाब होने पर नेगेटिव मार्किंग के अनुसार अंक घटा सकते हैं. इस तरह उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं.

यह भी पढ़ें - NEET UG Re-Exam 2026 : पंजाब के बाद अब इस राज्य में भी NEET छात्रों को मिलेगी फ्री बस, एडमिट कार्ड ही बनेगा टिकट

ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की

अगर आपने JEE Advanced 2026 की परीक्षा दी है और आंसर-की डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया काफी आसान है.

  • सबसे पहले JEE Advanced की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर दिखाई दे रहे "JEE Advanced Answer Key 2026" लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • जानकारी भरने के बाद लॉगिन करें.
  • स्क्रीन पर आंसर-की PDF दिखाई देगी.
  • PDF डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें.

अगर जवाब गलत लगे तो क्या करें?

आंसर-की जारी होने के साथ ही IIT रुड़की ने छात्रों को एक और महत्वपूर्ण सुविधा दी है. यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है या उसमें कोई त्रुटि है, तो वह इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकता है.यह सुविधा उन छात्रों के लिए राहत लेकर आई है जो किसी उत्तर को लेकर असमंजस में हैं. कई बार विशेषज्ञों और छात्रों की आपत्तियों के बाद उत्तरों में बदलाव भी किया जाता है, जिससे अंतिम परिणाम प्रभावित हो सकता है.

कब तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति?

IIT रुड़की ने आंसर-की चैलेंज विंडो भी खोल दी है. छात्र 25 मई से 26 मई तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं.ध्यान रखने वाली बात यह है कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. इसलिए जिन छात्रों को किसी उत्तर पर संदेह है, उन्हें समय रहते आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी चुनौती दर्ज करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें - CBSE Board 2026: आंसर शीट की स्कैन कॉपी लेने की तारीख फिर बढ़ी, अब 25 मई रात तक करें आवेदन

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 25 May 2026 11:58 AM (IST)
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Education JEE Advanced 2026 Answer Key  JEE Advanced 2026 Answer Key IIT Roorkee JEE Advanced Answer Key
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