Sane Takaichi Education: कितनी पढ़ी-लिखी हैं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची, जानें उनका एजुकेशन का सफर

Sane Takaichi Education: कितनी पढ़ी-लिखी हैं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची, जानें उनका एजुकेशन का सफर

जापान की नई महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने अपनी मजबूत शिक्षा और मेहनत के दम पर इतिहास रचा है. आइए जानते हैं उन्होंने कहां से पढ़ाई-लिखाई की है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Oct 2025 12:30 AM (IST)
जापान की राजनीति में इतिहास रचने वाली साने ताकाइची अब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं. 465 सीटों वाले निचले सदन में उन्हें 237 वोट मिले, जिससे उनका प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया. अब उच्च सदन की मंजूरी और सम्राट से शपथ लेने के बाद वह आधिकारिक तौर पर जापान की सर्वोच्च नेता बन जाएंगी. आइए जानते हैं उनकी एजुकेशन...

लेकिन साने ताकाइची की सफलता केवल राजनीति तक सीमित नहीं है. साने ताकाइची का जन्म 3 मार्च 1961 को जापान के नारा शहर में हुआ था. ये शहर अपने प्राचीन इतिहास और बौद्ध धर्म के उदय के लिए जाना जाता है. उनके पिता एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्समैन थे, जबकि उनकी मां नारा पुलिस फोर्स में कार्यरत थीं.

कहां से की है पढ़ाई-लिखाई?

साने ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उनेबी सीनियर हाई स्कूल से पूरी की. स्कूल के दौरान ही उनमें नेतृत्व और संगठन के गुण विकसित होने लगे. वह पढ़ाई में होशियार और एक्टिव छात्रा के रूप में जानी जाती थीं. हाई स्कूल के बाद साने को हायर एजुकेशन के लिए कोबे यूनिवर्सिटी भेजा गया. कोबे यूनिवर्सिटी जापान की प्रमुख पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी में से एक है, जो अपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यक्रम के लिए जानी जाती है. यहां उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया.
 
कहां से की है मास्टर्स?

ग्रेजुएशन के बाद साने ने मात्सुशिता इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट से मास्टर्स की डिग्री हासिल की. इस संस्थान की स्थापना पैनासोनिक के संस्थापक कोनोसुके मात्सुशिता ने 1979 में की थी. यह संस्थान छात्रों को सरकारी प्रशासन, नीति निर्माण और प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षित करता है. साने ने यहां से न केवल गवर्नमेंट और मैनेजमेंट का ज्ञान लिया, बल्कि रणनीतिक सोच, नेतृत्व और टीम मैनेजमेंट की क्षमता भी विकसित की.

कहां-कहां किया काम?

राजनीति में आने से पहले साने ताकाइची ने लेखक और एंकर के रूप में काम किया. मीडिया और लेखन के इस अनुभव ने उन्हें जनता तक अपनी बात पहुंचाने, संवाद करने और विचार साझा करने की क्षमता दी. साने ताकाइची ने जापानी राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने नीतिगत मामलों में अपनी स्पष्ट राय रखी और निर्णय लेने की क्षमता दिखाई. उनकी एजुकेशन व प्रबंधन कौशल ने उन्हें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 22 Oct 2025 12:30 PM (IST)
