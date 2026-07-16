तेलंगाना में फ्री UPSC कोचिंग, हर महीने मिलेगा 5000 रुपये स्टाइपेंड; जानें कैसे करें अप्लाई?

Telangana UPSC Free Coaching: अगर आप भी UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन महंगी कोचिंग फीस की वजह से पीछे हट जाते हैं, तो तेलंगाना सरकार की तरफ से एक बेहतरीन मौका सामने आया है. आपको बता दें की तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेज वेलफेयर डिपार्टमेंट ने UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा 2027 के लिए एक फ्री लॉन्ग टर्म कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया है. यह कोचिंग हैदराबाद के साईबाबाद इलाके में स्थित TG BC स्टडी सर्कल में TGBCESDTC यानी तेलंगाना BC Employability Skill Development and Training Center के जरिए कराई जाएगी. उम्मीदवार इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट tgbcstudycircle.cgg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन की तारीखें और चयन प्रक्रिया

15 जुलाई 2026 – कोचिंग प्रोग्राम का नोटिफिकेशन जारी

17 जुलाई 2026 – ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू

7 अगस्त 2026 – ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख

13 अगस्त 2026 – हॉल टिकट डाउनलोड करना शुरू

16 अगस्त 2026 – स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित होगा

19 अगस्त 2026 – रिजल्ट घोषित किया जाएगा

21 अगस्त 2026 – सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू

24 अगस्त 2026 – क्लासेज शुरू होंगी, जो मई 2027 तक चलेंगी

चयन प्रक्रिया:

कुल 150 उम्मीदवारों को दाखिला मिलेगा

100 उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए होगा

50 उम्मीदवार जो पहले से UPSC प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, उन्हें बिना टेस्ट के सीधे दाखिला मिलेगा (योग्यता शर्तें पूरी करने पर)

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स्टाइपेंड, सुविधाएं और योग्यता शर्तें

इस कोचिंग प्रोग्राम की सबसे खास बात है कि इसमें चुने गए उम्मीदवारों को हर महीने 5000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए अटेंडेंस की शर्तें पूरी करनी होंगी. इसके अलावा एक बार के लिए 5000 रुपये का बुक ग्रांट भी मिलेगा, साथ ही स्टडी सर्कल की लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की सुविधा और अनुभवी फैकल्टी से पढ़ाई कराई जाएगी.

इस कोचिंग के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही उसे UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा 2027 की सभी योग्यता शर्तें भी पूरी करनी होंगी. इसके साथ ही परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 1.5 लाख रुपये और शहरी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

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