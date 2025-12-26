डॉक्टर बनने का रास्ता आसान? 2026 में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज, MBBS सीटों में बड़ा इजाफा

अगर आप मेडिकल पढ़ाई में रुचि रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए खास है NMC ने MBBS सीटों को बढ़ाने के लिए अनुमति दे दी है मतलब अब कुछ मेडिकल कॉलेज पहले से ज्यादा छात्रों को एडमिशन दे सकेंगे यह कदम डॉक्टरों की कमी को पूरा करने और ज़्यादा छात्रों को मौका देने के लिए उठाया गया है.

NMC ने क्या फैसला लिया?



राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 2026-27 के लिए MBBS सीटों के इंटेक नियमों में ढील देने का फैसला किया है पुराने नियमों के मुताबिक कॉलेज की अधिकतम सीमा निर्धारित थी, लेकिन अब जो कॉलेज जरूरी कायदा-कानून, फैकल्टी और संसाधन पूरा करता है, वह सीटें 250 तक बढ़ा सकता है.इसके अलावा NMC ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीट बढ़ाने की अनुमति चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी निरीक्षण प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो जिन कॉलेजों पर पहले से कोई कमी या पेनाल्टी लागू है, उन्हें सीट वृद्धि की अनुमति नहीं मिलेगी.

कितनी सीटें बढ़ेंगी?

अब तक कई मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें सीमित थीं, लेकिन नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कॉलेज अपनी क्षमता के आधार पर 150 से बढ़ाकर 200 या अधिकतम 250 सीटें कर सकते हैं हालांकि यह बढ़ोतरी तभी संभव होगी जब कॉलेज NMC के सभी मानकों को पूरा करेंगे.

क्यों लिया गया यह निर्णय



भारत में डॉक्टरों की संख्या अभी भी ज़रूरत से कम है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से NMC ने MBBS सीटों के विस्तार का फैसला लिया है, ताकि आने वाले वर्षों में अधिक मेडिकल ग्रेजुएट तैयार किए जा सकें.

छात्रों के लिए क्या होगा फायदा



इस फैसले से NEET UG के छात्रों को बड़ा फायदा मिलेगा सीटें बढ़ने से MBBS में एडमिशन के मौके बढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा का दबाव कुछ हद तक कम होगा और ज्यादा छात्र डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकेंगे.

कैसे कर सकते हैं आवेदन

जो मेडिकल कॉलेज MBBS सीटें बढ़ाना चाहते हैं या नया मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, उन्हें NMC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. कॉलेज को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसमें सभी आवश्यक जानकारियां सही-सही दर्ज करनी होंगी. आवेदन के साथ संबंधित जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. निर्धारित आवेदन शुल्क (फीस) का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. यह पूरी आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच पूरी करनी होगी. समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करने के बाद NMC द्वारा दस्तावेजों की जांच और आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.



यह भी पढ़ें - यूपी में जॉब बूम की तैयारी! 2026 में युवाओं के लिए सुनहरा मौका; पढ़ें डिटेल्स

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI