2030 तक पड़ने वाली एक लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत, जानें इनके लिए कब होंगे एग्जाम?

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने जून सेशन 2026 के लिए कंपनी सेक्रेटरी से जुड़ी सभी बड़ी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है. इसमें CSEET, CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल परीक्षाएं शामिल हैं. इस घोषणा के बाद देशभर के लाखों छात्रों की तैयारी अब और तेज हो गई है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी बनना आज के समय में एक मजबूत और सम्मानजनक करियर विकल्प माना जा रहा है.

ICSI की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, जून सेशन की सभी परीक्षाएं 1 जून 2026 से शुरू होंगी. CSEET यानी कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, CS कोर्स में प्रवेश के लिए पहली सीढ़ी है. इस परीक्षा के सभी पेपर दोपहर के सत्र में आयोजित किए जाएंगे. वहीं CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल परीक्षाओं के पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजकर 15 मिनट तक होंगे. किसी तकनीकी या आपात स्थिति से निपटने के लिए 8, 9 और 10 जून को रिजर्व दिन भी रखे गए हैं.

कितने कर रहे हैं काम

देश में इस समय करीब 75 हजार कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं. आर्थिक विकास, नए कानूनों और कंपनियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अनुमान है कि साल 2030 तक देश को लगभग 1 लाख कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत होगी. यही वजह है कि हर साल 2 से 3 लाख छात्र इस कोर्स की परीक्षाओं में शामिल होते हैं.

अगर CSEET परीक्षा की बात करें तो इसका शेड्यूल इस प्रकार है. 1 जून को बिजनेस कम्युनिकेशन, 2 जून को फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, 3 जून को इकोनॉमिक और बिजनेस एनवायरनमेंट और 4 जून को बिजनेस लॉज और मैनेजमेंट का पेपर होगा. आखिरी पेपर OMR आधारित रहेगा. यह परीक्षा उन छात्रों के लिए जरूरी है जो CS एग्जीक्यूटिव लेवल में प्रवेश लेना चाहते हैं.

दो ग्रुप में परीक्षा



CS एग्जीक्यूटिव परीक्षा को दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-1 के तहत 1 जून को न्यायशास्त्र और सामान्य कानून, 3 जून को कंपनी लॉ और प्रैक्टिस, 5 जून को सेटिंग बिजनेस और लेबर लॉ तथा 7 जून को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर होगा. वहीं ग्रुप-2 में 2 जून को कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी लॉ, 4 जून को इकोनॉमिक, कमर्शियल और बौद्धिक संपदा कानून और 6 जून को टैक्स लॉ और प्रैक्टिस की परीक्षा आयोजित की जाएगी.

CS प्रोफेशनल परीक्षा भी दो ग्रुप में होगी. ग्रुप-1 में 1 जून को ESG प्रिंसिपल्स, 3 जून को ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और अपीयरेंस, 5 जून को कंप्लायंस मैनेजमेंट और ऑडिट तथा 7 जून को इलेक्टिव पेपर-1 होगा, जो ओपन बुक परीक्षा होगी. ग्रुप-2 में 2 जून को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस, 4 जून को कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और वैल्यूएशन और 6 जून को इलेक्टिव पेपर-2 आयोजित किया जाएगा. यह पेपर भी ओपन बुक रहेगा.

