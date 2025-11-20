First Gen Z Post Office: भारतीय डाक विभाग ने अपने मॉर्डनाइजेशन मिशन की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए आईआईटी दिल्ली में देश का पहला जेन जी थीम वाला रिवैम्पड पोस्ट ऑफिस शुरू कर दिया है. संचार मंत्रालय के अनुसार, इसका मकसद पोस्ट ऑफिस को युवाओं और स्टूडेंट्स के अनुरूप आधुनिक रूप देना है. इस पोस्ट ऑफिस में बदलाव करते हुए इसे जेन जी के अनुसार इसे डिजाइन भी किया गया है, जिसमें वाई-फाई सुविधा के साथ क्यूआर कोड से पार्सल बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके अलावा यह है नया पोस्ट ऑफिस डिजिटल लेनदेन, तुरंत सेवाओं और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देता है.

स्टूडेंट्स के साथ मिलकर किया गया डिजाइन

आईआईटी दिल्ली के कैंपस में पोस्ट ऑफिस को पूरी तरह नए अंदाज में तैयार किया गया है. इसे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर डिजाइन किया गया है, जिसमें मॉडर्न इंटीरियर, वाई-फाई जोन, ग्राफिटी और आईआईटी दिल्ली की फाइन आर्ट्स सोसायटी की ओर से तैयार किया गया आर्टवर्क शामिल है. इस जेन जी पोस्ट ऑफिस में क्यूआर कोड से लेकर पार्सल बुकिंग के साथ स्टूडेंट फ्रेंडली स्पीड पोस्ट डिस्काउंट और स्मार्ट सर्विस टचपॉइंट्स जैसे सुविधा भी दी गई है.



देश के अन्य 46 पोस्ट ऑफिस भी होंगे रिवैंप

भारतीय डाक विभाग ने देश में अलग-अलग यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थापित पोस्ट ऑफिसों को जेन जी के अनुरूप तैयार करने की पहल की है. इसी पहल के तहत आईआईटी दिल्ली में पहला जेन जी पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया है. भारतीय डाक विभाग जेन जी पोस्ट ऑफिस की इस पहल राके तहत 15 दिसंबर 2025 तक देशभर के 46 शैक्षणिक परिसरों में मौजूद पोस्ट ऑफिस को जेन जी मॉडल में बदला जाएगा. इसका लक्ष्य युवाओं के लिए पोस्ट सेवाओं को सुगम और टेक्नोलॉजी के रूप से उन्नत बनाना है. वहीं यह जेन जी पोस्ट ऑफिस आईआईटी कैंपस में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और स्टाफ सदस्यों को सेवा प्रदान करेगा.

जेन जी पोस्ट ऑफिस में स्टूडेंट्स की अहम भागीदारी

जेन जी पोस्ट ऑफिस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें स्टूडेंट्स की सीधी भागीदारी है. जेन जी पोस्ट ऑफिस में आईआईटी दिल्ली के छात्रों को ब्रांड एंबेसडर डिजाइन को प्रोड्यूसर और सोशल मीडिया सहयोगी के रूप में शामिल किया है. इसके साथ ही आईआईटी दिल्ली में पहली बार स्टूडेंट फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू किया गया है, जिसके जरिए स्टूडेंट पोस्ट ऑफिस चलाने का डायरेक्ट अनुभव भी ले पाएंगे. वहीं आईआईटी दिल्ली में जेन जी पोस्ट ऑफिस के उद्घाटन समारोह में आईआईटी दिल्ली के निर्देशक, डीन, फैकल्टी और स्टूडेंट्स निकाय मौजूद रहे. इस पोस्ट ऑफिस को लेकर संचार मंत्रालय ने कहा कि यह पहल युवाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई है. ताकि देश के पोस्ट ऑफिस ज्यादा आकर्षक, उपयोगी और आधुनिक बने. मंत्रालय का कहना है कि ऐसी सुविधा जल्द ही देश के अन्य विश्वविद्यालय और संस्थानों में भी देखने को मिलेगी.

