हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT दिल्ली ने लॉन्च किया छह महीने का ऑनलाइन ब्रांड मैनेजमेंट प्रोग्राम , जानें कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन

IIT दिल्ली ने लॉन्च किया छह महीने का ऑनलाइन ब्रांड मैनेजमेंट प्रोग्राम , जानें कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन

IIT दिल्ली ने ऐसा ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें सिर्फ छह महीने में ब्रांड मैनेजमेंट और मार्केटिंग की जरूरी स्किल्स घर बैठे सीख सकते हैं और करियर को नई दिशा दे सकते हैं जानें कैसे .....

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 26 Nov 2025 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

IIT दिल्ली ने उन युवाओं और कामकाजी लोगों के लिए एक नया मौका दिया है जो ब्रांड मैनेजमेंट और मार्केटिंग का सही ज्ञान हासिल करना चाहते हैं यह पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन है और छह महीने में ब्रांडिंग की असली दुनिया को आसान भाषा में समझाया जाएगा कोई भी ग्रेजुएट इसे घर बैठे आसानी से कर सकता है और अपनी स्किल बढ़ाकर करियर में आगे बढ़ सकता है.

 क्यों लॉन्च किया गया यह कोर्स ?

IIT दिल्ली ने यह प्रोग्राम इसलिए शुरू किया है ताकि मार्केट में बढ़ती ब्रांडिंग की जरूरत को समझते हुए लोगों को व्यावहारिक ज्ञान दिया जा सके आज के समय में हर कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो ब्रांड को समझें उसकी पहचान बनाएं और सही तरीके से उसे लोगों तक पहुंचाएं इसी कारण यह छह महीने का कोर्स उन सबके लिए तैयार किया गया है जो ब्रांड स्ट्रैटेजी विज्ञापन सोशल मीडिया प्रमोशन और मार्केटिंग के दूसरे पहलुओं को समझना चाहते हैं.

किस मेथड से होगी पढ़ाई

यह पूरा कोर्स ऑनलाइन रहेगा इसलिए किसी को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होगी क्लास हर रविवार को सुबह से दोपहर तक चलेगी जिससे नौकरी करने वालों या पढ़ाई करने वालों को भी समय निकालने में आसानी होगी क्लासेस लाइव होंगी और IIT दिल्ली के प्रोफेसर तथा इंडस्ट्री में काम करने वाले विशेषज्ञ पढ़ाएंगे इसके अलावा असाइनमेंट और एक मुख्य प्रोजेक्ट भी देना होगा जिसमें स्टूडेंट्स खुद एक ब्रांड बनाकर उसकी रणनीति तैयार करेंगे ताकि असली काम का अनुभव मिल सके.

कौन कर सकता है यह कोर्स

यह प्रोग्राम हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जिसने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है यानी बारहवीं के बाद तीन साल की डिग्री रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस कोर्स में दाखिला ले सकता है चाहे वह किसी भी क्षेत्र से आया हो अगर कोई फील्ड बदलकर मार्केटिंग और ब्रांडिंग में करियर बनाना चाहता है तो यह प्रोग्राम उसके लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है.

पढ़ाई के दौरान क्या शर्तें होंगी

इस प्रोग्राम में अटेंडेंस का खास ख्याल रखा गया है और कहा गया है कि जिनकी उपस्थिति निर्धारित सीमा से कम होगी उन्हें पूरा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इसके साथ ही कैपस्टोन प्रोजेक्ट यानी मुख्य प्रोजेक्ट पूरा करना जरूरी है अगर कोई यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता तो उसे केवल सहभागिता का सर्टिफिकेट मिलेगा हालांकि ज्यादातर विद्यार्थी इसे आसानी से पूरा कर लेते हैं क्योंकि यह प्रोजेक्ट व्यवहारिक और दिलचस्प बनाया गया है.

कितनी होगी फीस

इस कोर्स की कुल फीस एक लाख बीस हजार रुपये है और इसके ऊपर अठारह प्रतिशत जीएसटी भी लगेगा प्रोग्राम छह महीने का होगा और इसकी शुरुआत जनवरी दो हजार छब्बीस में की जाएगी इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित तारीख से पहले आवेदन करना होगा सीटें सीमित हैं इसलिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा.

किसके लिए फायदेमंद होगा यह कोर्स

अगर कोई व्यक्ति मार्केटिंग विज्ञापन सोशल मीडिया प्रमोशन ब्रांडिंग या किसी कंपनी के ब्रांड को संभालने वाले क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है तो यह कोर्स उसके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है आजकल हर छोटे और बड़े व्यवसाय में ब्रांड की पहचान बनाना बेहद जरूरी है ऐसे में यह प्रोग्राम लोगों को नए अवसर और बेहतर भविष्य दोनों दे सकता है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 26 Nov 2025 04:39 PM (IST)
Education Brand Management Course Online
