मस्कट में वेल्डर को कितनी मिलती है सैलरी, वहां जॉब करने पर क्या-क्या मिलेंगे फायदे?

मस्कट में वेल्डर को कितनी मिलती है सैलरी, वहां जॉब करने पर क्या-क्या मिलेंगे फायदे?

मस्कट में वेल्डरों को अच्छी सैलरी मिलती है. आइए जानते हैं शुरुआत में आप वहां वेल्डर के तौर पर कितनी कमाई कर सकते हैं और आपको क्या फायदा मिलेगा.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 26 Nov 2025 03:50 PM (IST)
मस्कट में वेल्डरों को अच्छी सैलरी मिलती है. आइए जानते हैं शुरुआत में आप वहां वेल्डर के तौर पर कितनी कमाई कर सकते हैं और आपको क्या फायदा मिलेगा.

अगर आप वेल्डिंग में माहिर हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की साबित होने वाली है आज हम आपको बताएंगे कि मस्कट में वेल्डर की सैलरी कितनी होती है? यह सवाल अक्सर उन युवाओं के मन में आता है जो खाड़ी देशों में नौकरी करने का प्लान बना रहे हैं.

ओमान में वेल्डर्स को औसतन OMR 300 से OMR 600 प्रति माह तक वेतन मिलता है और 1 से 9 साल अनुभव वाले उम्मीदवारों की औसत कमाई करीब OMR 422 रहती है.
इसे भारतीय मुद्रा में बदलें तो एक वेल्डर लगभग 97,000 रुपये महीना कमा सकता है, क्योंकि 1 ओमानी रियाल की कीमत लगभग 232 रुपये होती है.
अनुभव बढ़ने पर कमाई भी बढ़ती जाती है. सामान्य ARC वेल्डर से लेकर TIG, MIG और पाइप वेल्डर जैसे स्पेशलाइज्ड कर्मचारी OMR 500 से 600 तक आसानी से कमा लेते हैं.
ओवरटाइम मिलने पर यह सैलरी OMR 700–800 तक पहुंच जाती है, यानी लगभग 1.60 लाख रुपये से अधिक.
रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ सैलरी ही नहीं, मस्कट की वेल्डिंग जॉब्स इसलिए भी लोकप्रिय हैं क्योंकि यहां रहने, आने-जाने, मेडिकल और इंश्योरेंस की सुविधाएं कंपनी की तरफ से मिल जाती हैं. कई कंपनियां फ्री खाना या फूड अलाउंस भी देती हैं. सबसे बड़ी बात ओमान में इनकम टैक्स नहीं लगता, इसलिए जो कमाते हैं, वह पूरा हाथ में आता है.
मस्कट का माहौल भी शांत, सुरक्षित और भारतीय प्रवासियों के लिए काफी बेहतर माना जाता है. काम खोजने के लिए गल्फ जॉब पोर्टल, एजेंसियां या सीधे कंपनी के इंटरव्यू का सहारा लिया जा सकता है. वेल्डिंग की स्किल मजबूत हो तो नौकरी पाना मुश्किल नहीं है.
Published at : 26 Nov 2025 03:50 PM (IST)
JOB Welder Salary In Muscat

Embed widget