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हिंदी न्यूज़शिक्षाData Scientist: डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, कैसे शुरू करें करियर?

Data Scientist: डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, कैसे शुरू करें करियर?

How To Become Data Scientist: आज के समय डेटा साइंटिस्ट एक बेहतरीन करियर हो सकता है, हर फील्ड में डेटा साइंटिस्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कैसे बनें डेटा साइंटिस्ट, चलिए जानते हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 24 Apr 2026 01:21 PM (IST)
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How To Become Data Scientist: आज के दौर में हर कंपनी, चाहे वह ई-कॉमर्स हो, बैंकिंग हो या सोशल मीडिया, डेटा पर ही चल रही है. डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है, जिसमें बड़े-बड़े डेटा को समझकर काम के insights को निकालना होता है. आसान शब्दों में कहें तो डेटा साइंटिस्ट वह होता है जो डेटा को पढ़कर यह बताता है कि आगे क्या होगा या हो सकता है और अभी क्या रणनीति बनानी चाहिए.

यही वजह है कि प्राइवेट जॉब्स में डेटा साइंटिस्ट की डिमांड हाई है. हर कंपनी को अपने डेटा को एनालाइज करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो उसके आधार पर भविष्य की रणनीति बनाने में मदद करे. भविष्य में इस फील्ड में और भी अधिक लोगों की डिमांड होने वाली है. ऐसे में समझते हैं इसमें करियर बनाने के लिए कौन सी स्किल्स और पढ़ाई जरूरी है.

डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करें?

अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको 12वीं के बाद मैथ्स या साइंस बैकग्राउंड होना काफी मददगार हो सकता है. इसके बाद आप B.Tech (Computer Science), BSc (Statistics/Mathematics/Data Science) जैसे कोर्स कर सकते हैं. हालांकि, अगर आपका बैकग्राउंड अलग भी है, तो भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं-बस आपको कुछ जरूरी स्किल्स को सीखना होगा. आगे आप MSc Dta science and analytics, PG Diploma in Data Science या Data Analytics जैसे कोर्स कर सकते हैं. बड़ी कंपनियों द्वारा Diploma कोर्सेज भी मौजूद हैं जैसे IBM Data Science Professional Certificate, Google Data Analytics Professional Certificate और Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate. ये कोर्सेज आपके लिए काफी ज्यादा मददगार हो सकते हैं.

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जरूरी स्किल्स कौन-कौन सी हैं? 

डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ खास स्किल्स का होना जरूरी है. सबसे पहले, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे Python या R सीखनी होगी. इसके अलावा Statistics और Mathematics की बेसिक समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आप डेटा को सही तरीके से समझ सकेंगे. Machine Learning, Data Visualization (जैसे Tableau, Power BI) और SQL (Structured Query Language) जैसी स्किल्स भी सीखनी जरूरी हैं. साथ ही, Problem-solving और Analytical thinking भी इस फील्ड में काफी ज्यादा जरूरी माने जाते हैं.

करियर की शुरुआत कैसे करें और भविष्य की ग्रोथ

शुरुआत में आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करें, जिससे आपका पोर्टफोलियो बनेगा, जैसे किसी वेबसाइट का डेटा एनालिसिस करना या कोई प्रेडिक्शन मॉडल बनाना. यह पोर्टफोलियो आपको जॉब पाने में मदद करेगा. डेटा साइंटिस्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इस फील्ड में करियर बनाकर आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं. आगे चलकर आप Senior Data Scientist, Machine Learning Engineer या AI Expert जैसी बड़ी पोजीशन तक पहुंच सकते हैं.

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Published at : 24 Apr 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Data Scientist How To Become Data Scientist Data Science Career
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