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हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Board 10th Topper 2026: यूपी बोर्ड 10वीं की टॉपर लिस्ट जारी, यहां देखें टॉप-10 में कितने लड़के-लड़कियां

UP Board 10th Topper 2026: यूपी बोर्ड 10वीं की टॉपर लिस्ट जारी, यहां देखें टॉप-10 में कितने लड़के-लड़कियां

UPMSP UP Board 10th Topper 2026: यूपी बोर्ड 10वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें 27.32 लाख छात्र शामिल हुए थे. इसी क्रम में टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है. आइए टॉप 10 छात्रों की लिस्ट देखें.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Apr 2026 04:16 PM (IST)
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  • असफल छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प उपलब्ध है.

UPMSP UP Board 10th Topper 2026: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षाओं का परिणाम घोषित होते ही लाखों परिवारों में जश्न का माहौल है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे आधिकारिक रूप से नतीजों का ऐलान कर दिया है. इस साल करीब 27.32 लाख परीक्षार्थियों का महीनों का इंतजार खत्म हुआ, जिसने प्रदेश की शैक्षणिक तस्वीर साफ कर दी है. परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के लिए यह दिन उनके भविष्य की पहली बड़ी सीढ़ी चढ़ने जैसा है. वहीं टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी गई है, चलिए जानें कि कितने लड़के-लड़कियों ने बाजी मारी.

इस बार कौन रहे टॉपर्स?

हर बार की इस बार भी बाजी लड़कियों ने ही मारी है. उत्तर प्रदेश के जिले सीतापुर ने इस बार हाईस्कूल में हैट्रिक लगा दी है. 

पहले नंबर पर दो छात्राएं हैं, जिसमें दोनों के पर्सेंटेज 97.83 हैं. इसमें सबसे पहला नाम कशिश वर्मा का है जो सीतापुर से हैं. वहीं दूसरी टॉपर बाराबंकी की हैं, जिनका नाम अंशिका वर्मा है.

दूसरे नंबर पर बाराबंकी की अदिति हैं, जिनका पासिंग पर्सेंटेज 97.50 है. 

तीसरी रैंक में दो लड़कियां शामिल हैं, जिनके पर्सेंटेज 97.33 हैं. इसमें पहला नाम सीतापुर की अर्पिता का है, वहीं दूसरा नाम बाराबंकी से परी वर्मा का है. 

इस बार स्पीड में हुआ यूपी बोर्ड का मूल्यांकन

इस बार यूपी बोर्ड ने परीक्षा के परिणामों को जल्दी घोषित करने का जो संकल्प लिया था, उसे बखूबी पूरा किया है. 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न होने के तुरंत बाद, 18 मार्च से 4 अप्रैल के बीच कॉपियों का मूल्यांकन कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया. इस विशाल कार्य को अंजाम देने के लिए बोर्ड ने करीब 1.53 लाख कर्मचारियों को तैनात किया था, जिनमें 83,800 से अधिक अनुभवी शिक्षक शामिल थे. यही कारण है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल नतीजे पहले जारी किए गए, जो बोर्ड की कार्यप्रणाली में आए आधुनिक बदलावों को दर्शाता है.

यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट देखने की प्रक्रिया

विद्यार्थियों के लिए अपना परिणाम देखना अब पहले से काफी सुगम हो गया है. छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर जाकर अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करके अपना परिणाम देख सकते हैं. यदि वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण देरी हो रही है, तो छात्र डिजीलॉकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या एसएमएस के जरिए अपनी मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं. परिणामों को देखने के बाद उनकी डिजिटल कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. 

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असफल छात्रों के लिए नई उम्मीद

जो विद्यार्थी दुर्भाग्यवश एक या दो विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उन्हें निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. यूपी बोर्ड ने ऐसे छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान रखा है. यह परीक्षा मुख्य परिणामों के कुछ सप्ताह बाद आयोजित की जाएगी. कंपार्टमेंट परीक्षा के माध्यम से छात्रों को एक बार फिर अपनी शैक्षणिक योग्यता साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा. यह व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करती है कि किसी भी विद्यार्थी का एक साल खराब न हो और वे अपनी आगे की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें.

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साल 2025 यूपी बोर्ड 10वीं के टॉपर्स

यूपी बोर्ड के इतिहास में पिछले परिणामों का विश्लेषण करें तो 2025 का साल बेहद प्रेरणादायक रहा था. जालौन के यश प्रताप सिंह ने 97.83% अंकों के साथ प्रदेश में टॉप किया था. इसके अलावा अंशी, अभिषेक यादव और ऋतु गर्ग जैसे होनहारों ने 97 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर अपनी मेहनत का लोहा मनवाया था. पिछले साल के टॉपर्स के ये आंकड़े वर्तमान पीढ़ी के छात्रों के लिए हमेशा प्रेरणा का काम करते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 23 Apr 2026 04:12 PM (IST)
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UP Board 10th Topper UP Board 10th Topper 2026 UPMSP High School Toppers
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