सरकारी अस्पताल में कैसे मिलती है नर्स की नौकरी, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?

आज के समय में नर्सिंग का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर विकल्प माना जाता है. यह पेशा न केवल अच्छी सैलरी और सरकारी सुविधाएं देता है, बल्कि समाज सेवा का भी अवसर प्रदान करता है. कई छात्र-छात्राएं 12वीं के बाद यह जानना चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल में नर्स बनने के लिए कौन-सी पढ़ाई करनी होती है, क्या योग्यता जरूरी है और भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है. सही जानकारी और मार्गदर्शन के साथ इस क्षेत्र में सफल करियर बनाया जा सकता है. सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी पाने के लिए कौन-कौन से कोर्स करने होते हैं, रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है और चयन प्रक्रिया किस प्रकार पूरी की जाती है.

सरकारी अस्पताल में नर्स बनने के लिए मुख्य रूप से तीन प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं.

BSc Nursing, जो चार वर्ष का ग्रेजुएट कोर्स है. इसमें प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी विषय होना जरूरी है. यह कोर्स सरकारी नौकरी के लिए सबसे उपयुक्त और लोकप्रिय माना जाता है.

GNM जिसकी अवधि लगभग तीन से साढ़े तीन वर्ष होती है. इसमें 12वीं पास छात्र प्रवेश ले सकते हैं. यह कोर्स भी सरकारी अस्पतालों में स्टाफ नर्स बनने का अवसर देता है.

ANM जो दो वर्ष का होता है. यह कोर्स मुख्य रूप से ग्रामीण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने के लिए उपयुक्त माना जाता है.

योग्यता

नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना आवश्यक है. BSc Nursing के लिए विज्ञान विषय (PCB) अनिवार्य होते हैं. अधिकतर संस्थानों में न्यूनतम 45 से 50 प्रतिशत अंक जरूरी होते हैं.



नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी?

नर्सिंग कोर्स पूरा करने के बाद राज्य नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण कराना अनिवार्य है. यह रजिस्ट्रेशन इस बात का प्रमाण होता है कि उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वह नर्स के रूप में काम करने के योग्य है.बिना रजिस्ट्रेशन के सरकारी या निजी अस्पताल में नौकरी संभव नहीं होती है. सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग से जुड़े कई पद होते हैं, जैसे स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड सिस्टर और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स. अनुभव और पदोन्नति के आधार पर नर्स को उच्च पद भी मिल सकते हैं. समय के साथ वे प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी संभाल सकती हैं.

कितना मिलता है वेतन



सरकारी अस्पताल में नर्स की शुरुआती सैलरी लगभग 35,000 से 60,000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है. इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं.



नर्सिंग में करियर बनाने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार में अच्छा कम्युनिकेशन,धैर्य और सहानुभूति और टीम के साथ कम करने की अच्छी क्षमता होनी चाहिये.



