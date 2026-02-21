हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीपंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप का मौका, ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी;जल्द करें अप्लाई

पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप का मौका, ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी;जल्द करें अप्लाई

अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका है,ग्रेजुएट उम्मीदवार 24 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं,पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 Feb 2026 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका है. पंजाब नेशनल बैंक ने देशभर में 5138 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 24 फरवरी इसकी आखिरी तारीख तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द फॉर्म भर लें.

योग्यता

पीएनबी अप्रेंटिसशिप पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना जरूरी  है. बीए, बीकॉम, बीएससी या किसी अन्य विषय से ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

उम्र सीमा 

इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए  एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करना होगा. जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 944 रुपये जमा करने होंगे.एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों को 708 रुपये शुल्क देना होगा.दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 236 रुपये निर्धारित किया गया है.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के माध्यम से किया जाएगा. सबसे पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित होगी. इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं.ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जांचे जाएंगे. इसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार उस क्षेत्र की भाषा समझ और बोल सके जहां उसकी पोस्टिंग होगी. अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा. सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को ही अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा.

स्टाइपेंड कितना मिलेगा ?

इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा. अगर उम्मीदवार की पोस्टिंग ग्रामीण, अर्ध-शहरी या सामान्य शहरी क्षेत्र में होती है तो उसे 12,300 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा.वहीं यदि किसी उम्मीदवार की नियुक्ति मेट्रो शहर में होती है, तो उसे 15,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा. 

कैसे करें आवेदन ?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 21 Feb 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Education JOB PNB Recruitment 2026 PNB Apprentice
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप का मौका, ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी;जल्द करें अप्लाई
पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप का मौका, ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी;जल्द करें अप्लाई
नौकरी
रेलवे में बड़ा मौका! अप्रेंटिस के 5349 पदों पर निकली बंपर भर्ती; 10वीं पास करें अप्लाई
रेलवे में बड़ा मौका! अप्रेंटिस के 5349 पदों पर निकली बंपर भर्ती; 10वीं पास करें अप्लाई
नौकरी
अग्निवीर भर्ती की उम्र सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
अग्निवीर भर्ती की उम्र सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
नौकरी
आधार में नौकरी का बड़ा मौका, CSC ने सुपरवाइजर और ऑपरेटर की भर्ती निकाली, जानें डिटेल्स
आधार में नौकरी का बड़ा मौका, CSC ने सुपरवाइजर और ऑपरेटर की भर्ती निकाली, जानें डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: SC के फैसले पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ! | Breaking | ABP News
US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Earthquake: भूकंप के झटके से हिला पाकिस्तान! रिक्टर स्केल पर मापी गई 3.9 की तीव्रता
भूकंप के झटके से हिला पाकिस्तान! रिक्टर स्केल पर मापी गई 3.9 की तीव्रता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाजवादी पेंशन केवल सपा कैडर को मिलती थी', विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'समाजवादी पेंशन केवल सपा कैडर को मिलती थी', विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
बॉलीवुड
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
विश्व
US Tariff: क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
यूटिलिटी
अब तक नहीं किया पैन से आधार लिंक, तो तुरंत करें.. नहीं तो रुक जाएंगे ये काम
अब तक नहीं किया पैन से आधार लिंक, तो तुरंत करें.. नहीं तो रुक जाएंगे ये काम
ट्रेंडिंग
यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल
यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget