पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप का मौका, ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी;जल्द करें अप्लाई

अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका है. पंजाब नेशनल बैंक ने देशभर में 5138 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 24 फरवरी इसकी आखिरी तारीख तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द फॉर्म भर लें.

योग्यता

पीएनबी अप्रेंटिसशिप पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना जरूरी है. बीए, बीकॉम, बीएससी या किसी अन्य विषय से ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करना होगा. जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 944 रुपये जमा करने होंगे.एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों को 708 रुपये शुल्क देना होगा.दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 236 रुपये निर्धारित किया गया है.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के माध्यम से किया जाएगा. सबसे पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित होगी. इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं.ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जांचे जाएंगे. इसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार उस क्षेत्र की भाषा समझ और बोल सके जहां उसकी पोस्टिंग होगी. अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा. सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को ही अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा.

स्टाइपेंड कितना मिलेगा ?

इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा. अगर उम्मीदवार की पोस्टिंग ग्रामीण, अर्ध-शहरी या सामान्य शहरी क्षेत्र में होती है तो उसे 12,300 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा.वहीं यदि किसी उम्मीदवार की नियुक्ति मेट्रो शहर में होती है, तो उसे 15,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन ?

