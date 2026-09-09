केजरीवाल पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले- पंजाब ड्रग्स तस्करी में सबसे आगे

पंजाब के संगरूर जिले के तूर बंजारा गांव में दिहाड़ी मजदूर गुलजार सिंह की आत्महत्या पर सियासत गरमा गई है. यहां एक तरफ पंजाब की आप सरकार पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है.

राहुल गांधी की पोस्ट के बाद आए अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया है. खेड़ा ने अरविंद केजरीवाल से कहा है कि आप सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए एक ही बार में दोष मढ़ना आसान हैं.

अरविंद केजरीवाल से खेड़ा ने पूछे सवाल

कांग्रेस राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर कहा, 'पंजाब में AAP सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए एक ही बार में सभी पर दोष मढ़ना बहुत आसान है. असलियत कुछ और ही है. पंजाब न सिर्फ ड्रग्स के इस्तेमाल की समस्या से जूझ रहा है, बल्कि AAP सरकार के दौर में ड्रग्स की तस्करी के मामलों में भी देश में सबसे आगे रहा है.'

पवन खेड़ा ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर कहा, 'NCRB के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में ड्रग्स तस्करी के मामलों की दर देश में सबसे ज्यादा रही. प्रति लाख आबादी पर 25.3 केस हैं, जबकि ड्रग्स के इस्तेमाल के मामले प्रति लाख आबादी पर 12.4 थे.'

खेड़ा ने नसीहत देते हुए कहा, 'इसलिए, खुद को बचाने के लिए हर तरफ उंगली उठाने के बजाय, अरविंद केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि AAP सरकार की बहुत ज्यादा प्रचारित 'वॉर ऑन ड्रग्स' मुहिम कोई ठोस नतीजा क्यों नहीं दे पाई. यह मामला कुछ-कुछ अमित शाह की 'वॉर ऑन ड्रग्स' जैसा ही लग रहा है. बड़े-बड़े ऐलान, दिखावा और असल में नतीजा कुछ भी नहीं. तो क्या AAP और BJP के बीच कोई अंदरूनी समझौता है.'

राहुल से बोले केजरीवाल- गंदी राजनीति मत करिए

इधर, अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के उस पोस्ट पर पलटवार किया था, जिसमें राहुल गांधी ने कांग्रेस का पोस्ट शेयर किया था, इसमें पंजाब में गुलजार सिंह को AAP सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशे पर सवाल पूछने पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है.

केजरीवाल ने राहुल गांधी के पोस्ट पर कहा था, 'राहुल जी, पंजाब सरकार नशे के विरुद्ध निर्णायक युद्ध लड़ रही है. पंजाब में नशा कौन लाया? आपकी कांग्रेस सरकार लायी. अकाली दल और बीजेपी की सरकार लायी. पहली बार पूरे देश में कोई राज्य नशे के खिलाफ इस तरह से युद्ध छेड़ रहा है. आज पंजाब सरकार कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के फैलाये नशे को साफ करने की कोशिश कर रही है.

केजरीवाल ने कहा, 'मुझे बेहद दुख है कि आप जैसा नेता लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहा है. इस व्यक्ति की मौत पर राजनीति करने के लिए कल आपके विधायक भी जब उस गांव में गये तो गांव वालों ने उन्हें निकाल दिया. ये विडियो देखिए. वो इसलिए क्योंकि जो आपने लिखा है वो सरासर झूठ है. मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी एक चक्कर इस गांव का लगाकर आ जाइए. हमारी सरकार के किसी मंत्री, किसी विधायक का इस व्यक्ति की मौत से कोई लेना देना नहीं और आप इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए.'

राहुल ने कहा- आप सरकार में खतरनाक पैटर्न दिख रहा

राहुल ने कांग्रेस के पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि, पंजाब की AAP सरकार में एक खतरनाक पैटर्न दिख रहा है. सरकारी नाकामी पर सवाल करोगे, तो जवाब धमकी और torture से मिलेगा. अपने बेटे को नशे का शिकार बनते देखने वाले, दलित समुदाय से आने वाले गुलजार सिंह जी ने वित्त मंत्री से सिर्फ इतना पूछा कि सरकार ड्रग्स का कारोबार रोकने में इतनी बुरी तरह नाकाम क्यों है? बस इस बात पर उन्हें इतना प्रताड़ित और अपमानित किया गया, माफ़ी मांगने के लिए इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने जहर खा लिया. एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते हुए, इलाज के अभाव में, आखिरकार वो ज़िंदगी की जंग हार गए. पिछले हफ्ते मैंने एक युवा मोहनजीत सिंह से भी बात की, जिन्हें मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ प्रदर्शन करने पर प्रताड़ित किया गया.'

राहुल ने अपने पोस्ट में कहा, 'सरकार का काम जनता को जवाब देना है, सवाल पूछने वालों को कुचलना नहीं. गुलजार सिंह जी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले. मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें और सुनिश्चित करें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जिसकी FIR में उनका नाम दर्ज किया जाए.'

कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर आप सरकार पर लगाए आरोप

इधर, कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाए हैं कि पंजाब में गुलजार सिंह ने AAP सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशे पर सवाल पूछा तो उन्हें डराया-धमकाया गया. उन पर इतना दबाव डाला गया कि उन्होंने अपनी जान दे दी. ये गुलजार की मौत से पहले का वीडियो है, जिसमें वे AAP सरकार के मंत्री को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. आम आदमी पार्टी ने पंजाब को नशे के दलदल में धकेल दिया है. ड्रग्स माफिया सरकार चला रहे हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो जान देने को मजबूर हो जाते हैं. इस अपराध के लिए पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी.