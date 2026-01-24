हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाकितनी पढ़ी-लिखी हैं ओवैसी की पार्टी AIMIM पार्षद Sahar Shaikh, जिनके भड़काऊ भाषण हो रहे वायरल?

कितनी पढ़ी-लिखी हैं ओवैसी की पार्टी AIMIM पार्षद Sahar Shaikh, जिनके भड़काऊ भाषण हो रहे वायरल?

AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसके बाद उनकी पढ़ाई-लिखाई और राजनीतिक सफर पर भी चर्चा तेज हो गई है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 24 Jan 2026 09:54 AM (IST)
Preferred Sources

देश की राजनीति में कई बार ऐसे बयान सामने आते हैं, जो देखते ही देखते बड़ा मुद्दा बन जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख के बयान के साथ. उनके एक भाषण ने सियासत में हलचल मचा दी है. बयान सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने इसे धमकी करार दिया, जबकि AIMIM और उनके समर्थक इसे गलत तरीके से पेश किया गया बयान बता रहे हैं.

यह पूरा मामला तब चर्चा में आया, जब सहर शेख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में वह एक सार्वजनिक मंच से भाषण देती दिख रही हैं. इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर कहा कि जरूरत पड़ी तो “हरा रंग दिखाने में देर नहीं लगेगी.” इसी एक लाइन को लेकर विवाद खड़ा हो गया. वीडियो फैलते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई और मामला राज्य से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया.

सहर शेख AIMIM की 22 साल की युवा नेता हैं. वह महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके से पार्षद चुनी गई हैं. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में उन्हें एक मुखर और जुझारू नेता के रूप में देखा जाता है. जिस इलाके से वह चुनी गई हैं, वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है. स्थानीय मुद्दों को लेकर वह अक्सर प्रशासन से सवाल करती रही हैं.

कहां से की है पढ़ाई-लिखाई?

मुंब्रा के वार्ड नंबर 30 से निर्वाचित पार्षद सहर शेख की उम्र 29 वर्ष है. उन्होंने वर्ष 2017 में मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट (BBM) की पढ़ाई पूरी की. राजनीति में आने से पहले वह कार वॉशिंग सेंटर का संचालन कर रही थीं.

इतनी है संपत्ति

चुनाव के दौरान दिए गए शपथपत्र में सहर शेख ने करीब 6 लाख 98 हजार 840 रुपये नकद और लगभग 120 ग्राम सोने की जानकारी दी है, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपये बताई गई है.

चुनाव जीतने के बाद आक्रामक अंदाज

चुनाव जीतने के बाद सहर शेख जब अपने इलाके में पहुंचीं तो उनका अंदाज काफी आक्रामक दिखा. एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने शरद पवार की पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुंब्रा-कलवा से लगातार चौथी बार विधायक बने जितेंद्र आव्हाण पर सीधा हमला बोला. अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि जनता ने किस तरह उन्हें हराया, यह सबके सामने है. सहर शेख, यूनुस शेख की बेटी हैं. बेटी की जीत के बाद यूनुस शेख ने जनता का आभार जताया.

यह भी पढ़ें - भारत से MBBS करके कनाडा में कैसे बन सकते हैं डॉक्टर? जानें आसान स्टेप‑बाय‑स्टेप गाइड

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 24 Jan 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Education Sahar Shaikh Education
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हाइटेक सुरक्षा, AI स्मार्ट चश्मे और 30000 पुलिसकर्मियों की तैनाती
दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हाइटेक सुरक्षा, AI स्मार्ट चश्मे और 30000 पुलिसकर्मियों की तैनाती
विश्व
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
बॉलीवुड
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़े गए थे, खूब हुई थी पिटाई, पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
क्रिकेट
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

J&K Weather Update: Jammu-Kashmir में भारी बर्फबारी, जम्मू-श्रीनगर हाइवे बंद | Snowfall
Weather Update: बर्फीली हवाओं से कांपा Delhi-NCR, मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी! | Winter | Snowfall
Sansani: Gorakhpur की बैड गर्ल का मायाजाल! | Crime News
UP Mock Drill: यूपी के 75 जिलों में हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल.. | Mock Drill | Hindi News
Janhit: संतों का अखिल भारतीय 'ओपिनियन' पोल! | Yogi Vs Shankaracharya | Magh Mela | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हाइटेक सुरक्षा, AI स्मार्ट चश्मे और 30000 पुलिसकर्मियों की तैनाती
दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हाइटेक सुरक्षा, AI स्मार्ट चश्मे और 30000 पुलिसकर्मियों की तैनाती
विश्व
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
बॉलीवुड
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़े गए थे, खूब हुई थी पिटाई, पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
क्रिकेट
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
Air Pollution In India: वायु प्रदूषण से भारत में हर दिन 4657 मौतें, सामने आए डराने वाले आंकड़े
वायु प्रदूषण से भारत में हर दिन 4657 मौतें, सामने आए डराने वाले आंकड़े
शिक्षा
कितनी पढ़ी-लिखी हैं ओवैसी की पार्टी AIMIM पार्षद Sahar Shaikh, जिनके भड़काऊ भाषण हो रहे वायरल?
कितनी पढ़ी-लिखी हैं ओवैसी की पार्टी AIMIM पार्षद Sahar Shaikh, जिनके भड़काऊ भाषण हो रहे वायरल?
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget