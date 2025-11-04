हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षा​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?

​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?

Gopichand Hinduja Passes Away: हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ पी. हिंदुजा ने अपनी पढ़ाई मुंबई के जय हिंद कॉलेज से पूरी की थी और वहीं से उनके कारोबारी सफर की शुरुआत हुई.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 Nov 2025 05:04 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के मशहूर उद्योगपति और हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ पी. हिंदुजा का हाल ही में लंदन में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे गोपीनाथ हिंदुजा का जाना सिर्फ एक कारोबारी परिवार के मुखिया का नहीं, बल्कि उस शख्स का नुकसान है जिसने भारतीय उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाई. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अरबों की संपत्ति के मालिक गोपीनाथ हिंदुजा की शिक्षा की शुरुआत मुंबई के एक साधारण कॉलेज से हुई थी.

गोपीनाथ हिंदुजा का जन्म 29 जनवरी 1940 को भारत में हुआ था. उनके पिता परमानंद हिंदुजा एक जाने-माने व्यापारी थे, जिन्होंने परिवार को ईमानदारी और मेहनत के मूल्यों पर चलना सिखाया. गोपीनाथ हिंदुजा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में पूरी की और इसके बाद प्रसिद्ध जय हिंद कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की. वर्ष 1959 में उन्होंने जय हिंद कॉलेज, मुंबई से ग्रेजुएशन पूरा किया. कॉलेज के दिनों से ही वे व्यवसाय की बारीकियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुचि रखने लगे थे.

जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने यह समझ लिया था कि व्यापार सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि समाज के विकास का माध्यम भी हो सकता है. उनके करीबी बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में ही वे परिवार के कारोबार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का सपना देखा करते थे. यही सपना आगे चलकर हिंदुजा ग्रुप की वैश्विक सफलता की नींव बना.

इस कॉलेज से की थी पढ़ाई

गोपीनाथ हिंदुजा का मानना था कि शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होती, बल्कि सोच को बड़ा करने का जरिया होती है. उन्होंने एक बार कहा था कि व्यापार में सफलता की कुंजी सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि सीखने की इच्छा और ईमानदारी से की गई मेहनत है. जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई ने उन्हें यह समझ दी कि कारोबार में नैतिकता और व्यावहारिक सोच कितनी जरूरी है.

मिलीं मानद डॉक्टरेट

कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से आगे की पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन अनुभव और सीख के बल पर उन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई. उनकी उपलब्धियों और समाज में योगदान को देखते हुए उन्हें आगे चलकर दो मानद डॉक्टरेट (Honorary Doctorates) की उपाधियाँ दी गईं. एक लॉ (Law) में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर, लंदन से और दूसरी इकोनॉमिक्स (Economics) में रिचमंड कॉलेज, लंदन से. यह सम्मान इस बात का प्रतीक है कि असली शिक्षा केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और काम के प्रति ईमानदारी में होती है.

यह भी पढ़ें - 12वीं में कम नंबर थे तो ना हो परेशान इस बोर्ड की नई योजना से चमक सकती है पुरानी मार्कशीट,जानें कैसे

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 04 Nov 2025 05:04 PM (IST)
Tags :
Education Gopichand Hinduja
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
बिहार
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
Advertisement

वीडियोज

Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Bihar Election में फूटा बम, BJP के पूर्व मंत्री ने लगाए 62 हजार करोड़ घोटाले का आरोप। Breaking News
अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
बिहार
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
बॉलीवुड
Battle Of Galwan की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब थिएटर्स में आ सकती है सलमान खान की वॉर फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट आउट, जानें कब आ सकती है सलमान खान की फिल्म
ट्रेंडिंग
माइक्रो सेकंड में आदमी से गैस बन गया लाइनमैन! वीडियो देख थर्रा जाएगा कलेजा- अपने रिस्क पर देखें
माइक्रो सेकंड में आदमी से गैस बन गया लाइनमैन! वीडियो देख थर्रा जाएगा कलेजा- अपने रिस्क पर देखें
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को नगर परिषद-नगर पंचायत चुनाव, BMC पर भी आया अपडेट
महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को नगर परिषद-नगर पंचायत चुनाव, BMC पर भी आया अपडेट
हेल्थ
हर 9 में से 1 भारतीय किसी न किसी बीमारी की चपेट में, ICMR की चौंकाने वाली रिपोर्ट
हर 9 में से 1 भारतीय किसी न किसी बीमारी की चपेट में, ICMR की चौंकाने वाली रिपोर्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget