हिंदी न्यूज़शिक्षाGATE 2026 एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा से पहले जान लें जरूरी बातें

GATE 2026 एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा से पहले जान लें जरूरी बातें

IIT गुवाहाटी ने GATE 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जिसे उम्मीदवार GOAPS पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं. एग्जाम का आयोजन दो शिफ्ट में होगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Jan 2026 04:28 PM (IST)
इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बड़ी खबर है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी यानी IIT गुवाहाटी ने GATE 2026 का एडमिट कार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को GATE के GOAPS पोर्टल पर जाना होगा.

एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही परीक्षा की तैयारी में जुटे लाखों छात्रों की धड़कनें तेज हो गई हैं. GATE 2026 की परीक्षा 1, 2, 7 और 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी परीक्षा केंद्र पर लेकर जाना अनिवार्य होगा. बिना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

दो चरणों में होगी GATE 2026 परीक्षा

IIT गुवाहाटी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, GATE 2026 की परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी. हर चरण में परीक्षा दो शिफ्टों में कराई जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह की होगी, जिसका समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा. दूसरी शिफ्ट दोपहर की होगी, जो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी.

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से कम से कम एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो. देर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

परीक्षा पैटर्न में नया बदलाव

इस साल GATE परीक्षा में एक अहम बदलाव भी किया गया है. GATE 2026 के तहत कुल 30 प्रश्नपत्र शामिल होंगे. इनमें पूर्ण अवधि वाले प्रश्नपत्र और अनुभागीय प्रश्नपत्र दोनों होंगे. खास बात यह है कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था IIT गुवाहाटी ने इंजीनियरिंग साइंसेज (XE) श्रेणी के तहत एक नया अनुभागीय प्रश्नपत्र जोड़ा है.

इस नए प्रश्नपत्र का नाम ऊर्जा विज्ञान (Energy Science - XE-1) रखा गया है. इसके जुड़ने से उन छात्रों को फायदा होगा, जो ऊर्जा से जुड़े विषयों में रुचि रखते हैं. इससे उम्मीदवारों को विषय चुनने के लिए एक नया विकल्प भी मिलेगा.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी

GATE 2026 एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, समय, परीक्षा केंद्र का पता और जरूरी निर्देश दिए गए होंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. अगर किसी तरह की गलती नजर आती है, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें.

परीक्षा के दिन किन बातों का रखें ध्यान

परीक्षा के दिन उम्मीदवार केवल वही सामान परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं, जिसकी अनुमति दी गई है. एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र के अलावा किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन या अन्य प्रतिबंधित वस्तु लाने की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा जांच भी की जाएगी.

कैसे डाउनलोड करें GATE 2026 एडमिट कार्ड

GATE 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बेहद आसान है. इसके लिए उम्मीदवार सबसे पहले IIT GATE की आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं. होम पेज पर दिए गए GATE एडमिट कार्ड 2026 के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवारों को अपना लॉगिन विवरण भरना होगा. विवरण भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. अब स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य की जरूरत के लिए इसकी एक प्रिंटेड कॉपी रख लें.

Published at : 13 Jan 2026 04:28 PM (IST)
